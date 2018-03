Team Stronach: "Nur völlige Transparenz schützt Kärnten vor Korruption"

Gerhard Köfer, Spitzenkandidat des Team Stronach für die Landtagswahl, fordert umgehend neue und umfassende Transparenzbestimmungen

Klagenfurt (OTS) - Korruption verursacht in Österreich - laut aktuellen Studien - jährlich einen Schaden von 20 Milliarden Euro. Gerhard Köfer, Spitzenkandidat des Team Stronach Kärnten, setzt sich daher vehement für neue Korruptionsgesetze und völlige Transparenz in allen öffentlichen Landesbereichen ein. "Wir fordern, dass in Kärnten zukünftig alle Wirtschaftsförderungen öffentlich gemacht und transparent gestaltet werden. Es muss Datenbanken geben, die es den Bürgern ermöglicht einzusehen, wer Förderungen und Zuweisungen erhalten hat. Öffentliche Zuwendungen dürfen nicht länger aufgrund von Parteizugehörigkeit oder unter dem Aspekt der Freunderlwirtschaft vergeben werden", so Köfer.

Nur mit ausreichender Transparenz kann der Bürger die wahren Interessen der Parteien erkennen. Die Bürger haben das Recht, über die Verstrickungen der Parteien in verschiedenen Organisationen, Unternehmen, Banken und Bünden aufgeklärt zu werden. Das Team Stronach will Transparenz für alle Bereiche, die mit der Politik vernetzt sind. Nur so können fragwürdige Einflussnahmen schnell erkannt und abgestellt werden. Transparenz trägt auch zu einer neuen Vertrauensbildung zwischen Bürgern und der Politik bei und hilft mit, Korruption aufzuzeigen und zu bekämpfen.

Auch der Kärntner Landtag sollte sich rasch in tiefgreifende Reformen ergehen: "Es ist aus unserer Sicht zwingend notwendig, dass alle Ausschuss- und Landtagssitzungen live und barrierefrei im Internet übertragen werden. Zudem muss es der Bevölkerung auch ermöglicht werden, Ausschusssitzungen im Landhaus zu besuchen", erklärt Köfer weiter.

Das Team Stronach geht mit gutem Beispiel voran und wird schon jetzt eine Vorbildrolle einnehmen: In Spittal an der Drau werden ab sofort die Fraktionssitzungen der Stronach-Gemeinderäte öffentlich abgehalten. So wird Interessierten die Möglichkeit geboten, sich aktiv in die politische Gestaltung der Stadt miteinzubringen.

