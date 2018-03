Ö3-GEISTERFAHRERSTATISTIK 2012

Wien (OTS) - Im Jahr 2012 hat das Hitradio Ö3 392 Mal vor Geisterfahrern gewarnt. Die Gesamtzahl hat sich gegenüber 2011 um 26 Meldungen oder um sieben Prozent erhöht. Der Jahreswert ist zwar gegenüber dem Vorjahr angestiegen, liegt aber nun wieder auf dem Niveau der Jahre 2009 und 2010, also deutlich unter den Gesamtzahlen aus den Jahren Mitte des letzten Jahrzehnts, als regelmäßig um oder über 500 Geisterfahrer gezählt wurden. Die bisher größte Anzahl stammt aus dem Jahr 2004 mit 550 Geisterfahrermeldungen.

Der stärkste Monat im Jahr 2012 ist der Juli mit 50 Meldungen, im Mai werden mit 22 Geisterfahrern die wenigsten gezählt. Wie schon 2011 ereignet sich auch 2012 kein einziger tödlicher Geisterfahrerunfall.

Das Bundesländerranking führt zum fünften Mal in Folge Niederösterreich an, dahinter folgen die Steiermark und Tirol. Am Ende der Reihung liegt wie schon in den Jahren davor das Burgenland. Den stärksten Zuwachs verzeichnet Kärnten; nahezu halbiert und damit am stärksten reduziert hat sich die Zahl der Meldungen in Salzburg. Gestiegen ist die Anzahl außerdem in der Steiermark und in Tirol, rückgängig ist sie in Wien, Oberösterreich und dem Burgenland. Gleich geblieben sind die Zahlen in Niederösterreich und Vorarlberg.

Die Südautobahn (A2) bleibt die Autobahn mit der größten Häufigkeit an Geisterfahrern. In Relation zur Gesamtlänge sind auf der A7, der Mühlkreisautobahn, die meisten Falschfahrer unterwegs. Das am stärksten betroffene Teilstück ist die Inntalautobahn (A12) im Abschnitt "Tiroler Unterland" zwischen Innsbruck-Ost und Kufstein mit 19 Meldungen.

Von den Wochentagen sticht mit großem Abstand der Samstag mit 80 Meldungen hervor. An Montagen sind mit 44 fast nur halb so viele Geisterfahrer unterwegs. Als "gefährlichste" Tageszeit gilt der frühe Abend (18 bis 21 Uhr). Den "Tagesrekord" teilen sich der 20.6. und 20.9.2012 mit je sechs Geisterfahrermeldungen, die auf Ö3 durchgesagt wurden.

Erstmals erfolgten Durchsagen von Geisterfahrermeldungen während der Hauptreisezeit in den Sommermonaten auf Ö3 zusätzlich in englischer Sprache. Informationsquelle fast aller Meldungen ist die Polizei. Nur in den seltensten Fällen melden Autofahrer einen Geisterfahrer zuerst direkt bei Ö3.

Die Analyse im Detail:

WIEVIELE Geisterfahrer waren 2012 unterwegs?

2012: 392 Geisterfahrer-Meldungen auf Ö3 (2011: 366, +7,1%)

Bisher höchster Wert: 550 (2004)

Bisher niedrigster Wert: 366 (2011)

gemäß Aufzeichnungen seit 1994.

Meldungsquelle ist bei mehr als 90% aller Geisterfahrermeldungen die Polizei, der Rest stammt von Autofahrern, die zuerst direkt bei Ö3 anrufen.

WO sind Geisterfahrer unterwegs?

Bundesländer

Das Ranking im Detail (in Klammer der Vorjahresrang):

1.(1.) Niederösterreich: 107 Meldungen (2011: 107; keine Veränderung) 2.(2.) Steiermark: 90 Meldungen (2011: 80; +12,5%)

3.(4.) Tirol: 55 Meldungen (2011: 39; +41,0%)

4.(6.) Kärnten: 46 Meldungen (2011: 26; +76,9%)

5.(3.) Oberösterreich: 44 Meldungen (2011: 45; -2,2%)

6.(8.) Vorarlberg: 16 Meldungen (2011: 16; keine Veränderung) 7.(5.) Salzburg: 15 Meldungen (2011: 28; -46,4%)

8.(7.) Wien: 12 Meldungen (2011: 17; -29,4%)

9.(9.) Burgenland: 7 Meldungen (2011: 8; -12,5%)

Straßenstatistik

Das Straßenranking im Detail (Top 10; in Klammer der Vorjahresrang):

1.(1.) A2 Südautobahn: 77 Meldungen (2011: 59; +30,5%)

2.(3.) A9 Pyhrnautobahn: 43 Meldungen (2011: 33; +30,3%)

2.(2.) A1 Westautobahn: 43 Meldungen (2011: 45; -4,4%)

4.(4.) A12 Inntalautobahn: 40 Meldungen (2011: 26; +53,8%)

5.(11.) S1 Wr. Außenringschn.: 16 Meldungen (2011: 11; +45,5%) 5.(6.) A10 Tauernautobahn: 16 Meldungen (2011: 20; -20,0%)

7.(14.) A7 Mühlkreisautobahn: 14 Meldungen (2011: 7; +100,0%) 7.(13.) A13 Brennerautobahn: 14 Meldungen (2011: 10: +40,0%)

7.(10.) A14 Rheintalautobahn: 14 Meldungen (2011: 12; +16,7%) 10.(5.) S6 Semmeringschn.: 13 Meldungen (2011: 22; -40,9%)

Der Autobahnknoten mit den meisten Falschfahrern (keine eindeutige Straßenzuordnung möglich) ist der Knoten Villach (A2/10/A11) mit 4 Meldungen (2011: 1).

Keine einzige Hauptverbindung (Autobahn oder Schnellstraße) bleibt 2012 "geisterfahrerfrei".

Abseits der Autobahnen und Schnellstraßen scheint 4 Mal die B37 zwischen Krems und Traismauer in der Statistik auf. Diese Strecke ist als ehemaliges Teilstück der S33 wie eine Autobahn ausgebaut. Außerdem meldet Ö3 Geisterfahrer in Wien auf der Brigittenauer Lände, der Weißgerber Lände und in Graz auf der Judendorfer Straße.

Autobahn- und Schnellstraßenteilstücke:

Das Ranking im Detail (Top 10):

1.(10.) A12 Raum Tiroler Unterland (Innsbruck/Ost-Kufstein): 19 Meldungen (2011: 11, +72,7%)

2.(17.) A9 Raum Liezen (Bosrucktunnel-St. Michael): 18 Meldungen (2011: 8, +125,0%)

3.(6.) A2 Raum Graz (Gleisdorf/Süd-Lieboch): 15 Meldungen (2011: 11, +36,4%)

4.(18.) A7 Raum Linz (Dornach-Kn.Linz):14 Meldungen (2011: 7, +100,0%)

5.(29.) A2 südlich von Wien (Wien-Baden): 14 Meldungen (2011: 5, +180,0%)

6.(23.) A12 Raum Tiroler Oberland (Telfs/West-Zams): 11 Meldungen (2011: 7, +57,1%)

7.(15.) A12 Raum Innsbruck (Innsbruck-Telfs/West): 10 Meldungen (2011: 8, +25,0%)

8.(8.) A9 Raum südl. von Graz (Graz-Webling-Spielfeld): 10 Meldungen (2011: 11, -9,1%)

9.(32.) A2 Klagenfurt/Ost-Bad St. Leonhard: 10 Meldungen (2011: 5, +100,0%)

10.(25) S1 Abschnitt Süd (Kn.Vösendorf-Kn.Schwechat): 9 Meldungen (2011: 6, +50,0%)

Am deutlichsten gestiegen sind die Geisterfahrten in absoluten Zahlen - auf der A9 im Abschnitt Bosrucktunnel-St. Michael: +10 Meldungen

- auf der A2 im Abschnitt Wien-Baden: +9 M.

- auf der A1 im Abschnitt Asten-Melk: +9 M.

- auf der A12 im Abschnitt Innsbruck/Ost-Kufstein: +8 M.

Am deutlichsten zurückgegangen sind die Geisterfahrten in absoluten Zahlen

- auf der A10 im Abschnitt Flachau-Paß Lueg: -9 Meldungen

- auf der S6 im Raum Steiermark: -8 Meldungen (=gefährlichster Abschnitt 2011)

- auf der A5 im Abschnitt Kn. Eibesbrunn-Schrick -7 M.

- auf der A8 im Abschnitt Voralpenkreuz-Haag: -7 M.

WANN sind Geisterfahrer unterwegs?

Ein starker Zuwachs wird im ersten Quartal verzeichnet, das dritte Quartal (Sommermonate) ist traditionell jenes mit den meisten Meldungen:

Quartalszahlen 2012:

1. Quartal: 81 (2011: 57, +42,1%)

2. Quartal: 88 (2011: 91; -3,3%)

3. Quartal: 118 (2011: 106; +11,3%)

4. Quartal: 105 (2011: 112; -6,3%)

Der Juli ist der Spitzenmonat mit 50 Meldungen:

Monatsverteilung 2012

Jänner: 33 (2011: 32)

Februar: 24 (15)

März: 24 (10)

April: 29 (23)

Mai: 22 (30)

Juni: 37 (38)

Juli: 50 (39)

August: 28 (33)

September: 40 (34)

Oktober: 33 (52)

November: 30 (25)

Dezember: 42 (35)

Der Samstag löst (mit großem Abstand) den Sonntag als "gefährlichsten Wochentag" ab:

Wochentagverteilung 2012

Montag: 44 (2011: 54)

Dienstag: 53 (46)

Mittwoch: 49 (49)

Donnerstag: 59 (52)

Freitag: 54 (44)

Samstag: 80 (57)

Sonntag: 53 (64)

Über den Tag gesehen sind am frühen Abend (Zeitraum 18:00 bis 21:00 Uhr) die meisten Falschfahrer unterwegs.

An zwei Tagen muss auf Ö3 jeweils sechs Mal Alarm geschlagen werden:

am 20. Juni und am 29. September 2012.

Unfallbilanz

Das erfreulichste Ergebnis der Geisterfahrerjahresstatistik: Wie schon im Jahr davor wird 2012 nach Angaben des Innenministeriums bei Unfällen mit Geisterfahrern keine einzige Person getötet.

Bundesländer - im Detail

Niederösterreich

Niederösterreich führt zum fünften Mal in Folge die Bundesländerreihung an mit erneut 107 Meldungen (Die Entwicklung der letzten Jahre: 2008/144 Meldungen, 2009/91, 2010/120, 2011/107). Die Zahl der Meldungen ist gegenüber 2011 exakt gleich geblieben.

Die meisten niederösterreichischen Geisterfahrer werden auf der A2 im Abschnitt Wien-Baden gezählt. Hier erhöht sich die Anzahl der Meldungen auch am stärksten von 5 auf 14.

Sehr auffällig ist auch die A1 im Großraum Amstetten zwischen Asten und Melk: Nach einem "geisterfahrerlosen" Jahr 2011 werden 2012 in diesem Abschnitt 8 Falschfahrer auf niederösterreichischem Gebiet gezählt (ein weiterer im oberösterreichischen Teil dieses Abschnitts).

Zu erwähnen ist auch, dass sich auf der S4 im Raum Wr. Neustadt die Anzahl von 0 auf 4 erhöht. Auch auf den beiden Abschnitten der S1 vergrößert sich die Anzahl: Südabschnitt Vösendorf-Schwechat: 9 (2011: 6) und Nordabschnitt Korneuburg-Süßenbrunn 7 (2011: 5).

Den stärksten Rückgang verzeichnet die A5, die Nordautobahn von 13 auf 6 Meldungen. Dieser Abschnitt lag 2011 österreichweit noch auf Rang 3, 2012 wird die A5 deutlich weiter hinten auf Rang 28 gereiht. Zumindest sechs Geisterfahrten in NÖ können vorzeitig durch den beherzten Einsatz der Autobahnpolizei gestoppt werden. Am 4.10. können zwei LKW-Lenker auf der A1 zwischen Melk und Ybbs einen Geisterfahrer aufhalten und so das Schlimmste verhindern.

Am 16.6. werden auf der A4 zwischen dem Flughafen und Schwechat zwei Motorräder als Geisterfahrer gemeldet, am 14.3. ist ein Radfahrer auf der A2 zwischen Leobersdorf und Wiener Neustadt auf der falschen Richtungsfahrbahn unterwegs.

Eine Geisterfahrt in NÖ löst einen glücklicherweise glimpflich verlaufenden Unfall aus: Am 20.11. prallt ein Auto gegen eine Leitschiene, um einem alkoholisierten und unter Medikamenteneinfluss stehenden Lenker auszuweichen, der insgesamt 30 km als Geisterfahrer unterwegs ist. Der Falschfahrer kann ausgeforscht werden.

Steiermark

In der Steiermark wächst die Zahl der Geisterfahrermeldungen 2012 zum zweiten Mal in Folge an auf 90 Meldungen (2011: 80, 2010: 71). Die Gesamtzahl liegt aber weiter deutlich unter dem bisherigen steirischen Höchstwert von 132 Meldungen aus dem Jahr 1998. In der Bundesländereihung "behauptet" die Steiermark Rang 2 und holt zahlenmäßig auf Niederösterreich (107 M.) auf.

Betrachtet man die steirischen Abschnitte im Autobahn- und Schnellstraßennetz, so fällt einer besonders positiv, einer ausgesprochen negativ auf. Die A9 im Großraum Liezen (zwischen dem Kn. St. Michael und dem Bosrucktunnel) belegt mit 18 Geisterfahrmeldungen österreichweit erstmals Rang 2. Zwar gab es 2007 sogar ein Jahr mit noch mehr Falschmeldungen (19) auf diesem Abschnitt, doch wurden damals generell noch deutlich mehr Geisterfahrer gezählt als zuletzt. Der Anstieg der Meldungen von 8 auf 18 im Raum Liezen ist zudem österreichweit der größte. Besonders positiv hingegen die Entwicklung auf der S6, der Semmeringschnellstraße im steirischen Abschnitt: Auf diesem Teilstück - 2011 noch die Nummer 1 in ganz Österreich - reduziert sich die Anzahl um mehr als die Hälfte von 15 auf 7 Meldungen. Österreichweit auf Rang 3 liegt die A2 im Raum Graz (Gleisdorf-Lieboch) mit 15 Meldungen (2011: 11)

Auf der A2 im Wechselabschnitt (zwischen Grimmenstein und Gleisdorf) geht die Zahl der Geisterfahrer von 12 auf 6 deutlich zurück. 5 dieser 6 Geisterfahrer sind auf steirischer Seite, einer auf niederösterreichischer Seite unterwegs.

Zu einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei entwickelt sich die Falschfahrt eines alkoholisierten Lenkers in den frühen Morgenstunden des 16.5. auf der S6 im Raum St. Michael. 45 km ist der PKW falsch unterwegs, ehe er von der Polizei gestoppt werden kann.

Am 24.3. wird ein "Geister-Radfahrer" auf der S35 bei Kirchdorf von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Am 27.10. erlebt die Judendorfer Straße im Norden von Graz eine Premiere im Ö3-Verkehrsservice: Erstmals ist hier ein Geisterfahrer unterwegs, dessen Fahrt so wie alle anderen in der Steiermark glimpflich endet.

Tirol

Tirol liegt in der Bundesländerreihung erstmals seit 2001 auf Rang 3. 55 Meldungen (2011: 39) bedeuten ein Plus von 41 Prozent.

Deutlich zugenommen haben die Geisterfahrten im Abschnitt "Unterland" auf der A12, der Inntalautobahn zwischen Innsbruck-Ost und Kufstein. Dieses Teilstück ist mit 19 Meldungen (2011: 11) das am stärksten betroffene in ganz Österreich. Schon in den Jahren 2005 und 2009 war dieser Abschnitt der "gefährlichste" österreichweit.

Auch auf den beiden anderen Abschnitten der A12 (11 im Tiroler Oberland und 10 im Großraum Innsbruck) nehmen die Meldungen zu, um 4 bzw. 2 Meldungen. Die A13 im Abschnitt Matrei-Brenner verzeichnet ein Plus von 4 Meldungen (5, 2011: 1). Auf der A13 zwischen Innsbruck und Matrei bleibt die Anzahl mit 9 gegenüber dem Vorjahr gleich. Rückläufig ist die Entwicklung auf der S16, der Arlbergschnellstraße, auf der im Tiroler Abschnitt kein einziger Geisterfahrer gesichtet wird.

Am 18.4. verursacht ein Geisterfahrer auf der A13 zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner einen Unfall durch ein Ausweichmanöver. Dabei entsteht glücklicherweise nur Sachschaden. Am 15.3. herrscht Geisterfahreralarm auf der A12 im Raum Imst: Ein Falschfahrer ist im Roppenertunnel unterwegs. Auch diese Geisterfahrt endet glimpflich.

Kärnten

Kärnten überholt in der Bundesländerwertung Oberösterreich und Salzburg und belegt Rang 4. Die bisher geringste Anzahl im Jahr 2011 mit 26 Meldungen ist möglicherweise als zufälliger Ausreißer nach unten einzuschätzen, denn 2012 steigt die Anzahl um 20 Meldungen wieder auf das "Durchschnittsmaß" von 46. Dies bedeutet prozentuell (+77%) den stärksten Zuwachs unter allen Bundesländern. Der Jahreshöchstwert in Kärnten mit 92 Meldungen im Jahr 2004 bleibt aber unerreicht.

Der am stärkste betroffene Kärntner Autobahnabschnitt ist die A2 im Bereich Klagenfurt/Ost-Bad St. Leonhard mit 10 Meldungen (+5). Noch stärker ist der Zuwachs (+7) auf der A2 zwischen dem Knoten Villach und der Grenze bei Arnoldstein mit 9 Meldungen (2011: 2).

Einen Rückgang verzeichnet lediglich der sonst immer sehr stark betroffene "Wörtherseeabschnitt" auf der A2 zwischen Klagenfurt und Villach von 11 auf 9 Meldungen. Auch auf der S37, der Klagenfurter Schnellstraße herrscht 2012 einmal Geisterfahreralarm. Bis dahin war nur einmal im Jahr 2009 ein Lenker auf der S37 auf der falschen Richtungsfahrbahn unterwegs.

Am 25.5. wird ein Mopedfahrer als Geisterfahrer auf der A2 zwischen Villach und Arnoldstein beobachtet, am 23.8. ist im selben Abschnitt ein LKW falsch unterwegs. Alle Falschfahrten enden ohne Unfall.

Oberösterreich

Oberösterreich belegt 2012 in der Bundesländerreihung Rang 5, die Zahl der Geisterfahrermeldungen geht erneut zurück, wenn auch nur leicht um eine Meldung auf 44 (2011: 45, 2010: 72).

Während also insgesamt die Lage in OÖ stabil bleibt, gibt es bezüglich der einzelnen oberösterreichischen Teilstücke gravierende Unterschiede.

Der am stärksten betroffene Abschnitt ist die A7 im Raum Linz, hier verdoppelt sich die Anzahl gegenüber 2011 von 7 auf 14 Meldungen. In Relation zur Gesamtlänge ist die gesamte Mühlkreisautobahn außerdem jene Hauptverbindung Österreichs mit der größten "Geisterfahrerdichte".

Stark rückläufig ist die Zahl der Meldungen auf der A8 im Raum Wels (Voralpenkreuz-Haag) von 9 auf 2 Meldungen, auch auf der A1 im Seengebiet (8 Meldungen, Mondsee-Vorchdorf) und im Raum Linz (2 M.) geht die Anzahl spürbar um je 3 Meldungen zurück. Zum zweiten Mal in Folge "geisterfahrerfrei" bleibt die A7 zwischen Gallneukirchen und Dornach.

Für Schlagzeilen sorgt ein betagter Geisterfahrer am 28.11. auf der A9 im Raum St. Pankraz: Der 99-jährige Falschfahrer stoppt selbst seine Geisterfahrt, als ihm ein anderer Autolenker Licht- und Hupzeichen gibt.

Am 22.9. versteckt sich ein alkoholisierter Geisterfahrer in einem Gebüsch, nachdem er mit 1,7 Promille Alkohol im Blut auf der A8 zwischen Suben und Ort unterwegs war.

Am 27.2. wird eine ungarische Lenkerin auf der A1 zwischen Regau und Seewalchen zur Geisterfahrerin. Auch sie ist schwer alkoholisiert und kann von der Polizei gestellt werden.

Vorarlberg

In Vorarlberg bleibt die Zahl der Geisterfahrermeldungen gegenüber 2011 mit 16 unverändert, dennoch rückt Vorarlberg im Bundesländerranking um zwei Ränge auf Platz 6 vor, weil in Salzburg erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen weniger Falschfahrer gesichtet werden als im Ländle und auch Wien zurückfällt.

Das Vorarlberger Teilstück mit den meisten Meldungen ist die A14 im Raum Bregenz mit 8 Durchsagen (2011: 5). Auf der A14 im Raum Dornbirn/Feldkirch bleibt die Häufigkeit mit 4 Meldungen gleich. Auf der A14 im Raum Bludenz wird 2 Mal Alarm geschlagen (2011: 3). Einen leichten Anstieg von 1 auf 2 Meldungen verzeichnet die S16 im Raum Bludenz. Kein einziger Falschfahrer ist auf der S16 im Raum Langen unterwegs (2011: 2).

Für ein Kuriosum sorgen zwei Lenker am 21.7. auf der A14 bei Hörbranz. Sie sind mit zwei Fahrzeugen sozusagen im Konvoi als Geisterfahrer unterwegs.

Salzburg

Salzburg nimmt in der diesjährigen Ö3-Geisterfahrerstatistik eine Sonderstellung ein. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994 werden in Salzburg so wenige Geisterfahrer gezählt wie 2012. 15 Meldungen (2011: 28) bedeuten einen Rückgang von 46 Prozent. Im Bundesländerranking liegt Salzburg auf Rang 7 - erstmals hinter Vorarlberg. Der Salzburger Jahreshöchstwert von 52 Meldungen stammt aus dem Jahr 1999.

Besonders positiv ist die Entwicklung auf der A10 der Tauernautobahn im Abschnitt "Pongau" zwischen Flachau und Pass Lueg. Hier hat sich die Anzahl von 12 auf 3 reduziert - ein Allzeit-Minimumwert für diesen Bereich. Im Nordabschnitt der A10 zwischen dem Knoten Salzburg und Pass Lueg geht der Wert von 3 auf 2 Meldungen zurück, einen leichten Zuwachs erlebt die A10 im Abschnitt "Lungau" zwischen dem Katschbergtunnel und Flachau mit 2 Meldungen (2011: 0).

Erfreulich die Entwicklung auf der A1, der Westautobahn im Salzburger Abschnitt (zwischen der Grenze und Mondsee): Hier verringert sich die Anzahl der Durchsagen um mehr als ein Drittel von 14 auf 9.

Wien

Wien belegt in der Bundesländerwertung Rang 8 mit 12 Meldungen (2011:

17). Das ist die geringste Anzahl seit 1996 (damals 10 Meldungen). Je drei Falschfahrer werden auf der A23, der Südosttangente und der A22 der Donauuferautobahn im Wiener Abschnitt gesichtet. Dazu kommen zwei Geisterfahrer auf der A4 und je einer auf der S2 und der A1. Letzterer kann am 8.3. auf der Westautobahn bei Auhof durch die Polizei gestoppt werden.

Auch 2012 verirren sich Autofahrer in Wien abseits der Autobahnen und Schnellstraßen und werden so zu Geisterfahrern: am 2.7. auf der Weißgerber Lände und am 11.9. auf der Brigittenauer Lände. Alle Geisterfahrten in Wien enden ohne Unfall.

Burgenland

Im Burgenland werden 2012 insgesamt 7 Falschfahrer gesichtet (2011:

8, 2010: 9), der Höchstwert aus dem Jahr 2006 mit 17 Meldungen bleibt somit unerreicht.

Im Bundesländerranking bildet das Burgenland zum vierten Mal in Folge das Schlusslicht.

Je drei Meldungen betreffen die A4, die Ostautobahn (2011: 3) und die S31 im Raum Eisenstadt (zwischen Eisenstadt-Ost und dem Knoten Mattersburg) (2011: 2). Dazu kommt ein Geisterfahrer am Knoten Eisenstadt (A3/S31). Auf den burgenländischen Abschnitten der S4 und der A6 herrscht 2012 kein einziges Mal Geisterfahreralarm.(hb)

