CROMSOURCE stellt auf neue Oracle Clinical-Version 4.6.4 um

Verona, Italien (ots/PRNewswire) - CROMSOURCE, ein hochwertiger, ISO-zertifizierter internationaler Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie- und Medizingerätebranche, der auf die klinische Entwicklung und auf Personallösungen spezialisiert ist, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines Projekts zur Umstellung seines Datenmanagement-Systems auf die neue Oracle Clinical-Version 4.6.4 (statt der Version 4.5.3.) bekannt.

"In den vergangenen 15 Jahren hat der Geschäftszweig Biometrie von CROMSOURCE Hunderte von wichtigen Projekten durchgeführt, entweder im Rahmen von Full-Service-Verträgen oder als Einzelbeauftragungen in allen Segmenten des Forschungsbereichs Gesundheitswesens, darunter medizinische Geräte, Pharmazeutika, Biotechnologie und Impfstoffe", so Hugo Hartmans, Leiter von Biometrics. "Wir bieten unseren Kunden stets qualitativ hochwertige Dienstleistungen und suchen aktiv nach der effizientesten Lösung. Um unserer Verpflichtung für Kundenzufriedenheit gerecht zu werden, die sich in der Folgeauftragsrate von 80 % widerspiegelt, entschied sich CROMSOURCE, in ein Upgrade auf die neueste Version von Oracle Clinical zu investieren."

Zu den wichtigsten Vorteilen dieser Aktualisierung gehören die Verfügbarkeit von webbasierter Randomisierung, E-Mail-Benachrichtigungen bei bestimmten festgelegten Daten (z.B. SAEs), erhöhte Flexibilität eCRF-Design und -Flow, bedingte Navigation und andere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Der kombinierte Effekt dieser Neuerungen ist eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Datenverarbeitung, wodurch wiederum schneller bereinigte Daten entstehen.

Die aktualisierte Version von Oracle Clinical und Remote Data Capture (RDC) ist nun installiert und auf der hochmodernen Infrastruktur im europäischen Hauptsitz von CROMSOURCE gehostet. Sie wird in Übereinstimmung mit allen anwendbaren internationalen Richtlinien vollständig validiert und gewartet.

"Dies stellt einen wichtigen Meilenstein dar und beweist unseren Einsatz dafür, an der Spitze der technologischen Innovation und Bereitstellung branchenführender Lösungen für unsere Kunden zu bleiben", erklärte Oriana Zerbini MD, Chief Executive Officer von CROMSOURCE. "CROMSOURCE verfügt über eine bemerkenswerte Vorgeschichte in der zeitnahen Bereitstellung qualitativ hochwertiger Statistiken und Datenmanagement-Projekte für unsere Sponsoren, die stets das Budget berücksichtigen und von höchster Qualität sind. Ich bin davon überzeugt, dass diese Entwicklung unseren Kunden viele zusätzliche Vorteile bringen wird."

Informationen zu CROMSOURCE: CROMSOURCE ist ein hochwertiger, ISO-zertifizierter internationaler Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie- und Medizingerätebranche, der auf die klinische Entwicklung und Personallösungen spezialisiert ist. Das Biometrie-Team bei CROMSOURCE hat seinen Hauptsitz in Aachen (Deutschland), ein weiteres grosses Team arbeitet in der CROMSOURCE-Niederlassung in Stirling (Vereinigtes Königreich). In den letzten 15 Jahren hat die Biometrie-Gruppe bei CROMSOURCE über 230 Projekte im Bereich Datenmanagement und über 50 EDC-Studien durchgeführt.

