Crytek startet in den USA mit neuem Studio in Austin, Texas / Das erste Studio in Nordamerika eröffnet den Weg für spannende neue Möglichkeiten

Frankfurt/Austin (Texas, USA) (ots) - Die Crytek GmbH eröffnete heute ihr weltweit 9. Studio im US-amerikanischen Austin, Texas. Crytek USA Corp. ist das erste Studio in den USA und der ideale Standort, um Entwicklungsmöglichkeiten für aufregende neue Spiele, Maschinen und Geschäfte in Nordamerika und darüber hinaus optimal zu nutzen.

"Crytek hat schon immer besondere Beziehungen zu Spielern und Geschäftspartnern in Nordamerika gepflegt. Daher war der Aufbau einer ständigen Präsenz in den USA nur der naheliegende nächste Schritt," so Cevat Yerli, CEO von Crytek. "Wir sind äußerst gespannt auf die Arbeit, die wir von unserem strategischen neuen Standort in Austin aus zusammen mit David Adams und seinem Team von 35 erfahrenen Entwicklern in Angriff nehmen werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere CryENGINE®-Technologie das Team in die Lage versetzen wird, einzigartige neue Spieleerlebnisse für unsere Kunden zu schaffen."

David Adams, neu ernannter CEO von Crytek USA Corp. weiter: "Ich freue mich außerordentlich, dem neuesten Crytek-Studio anzugehören, das mit Stolz einige der brillantesten Entwicklertalente der Branche vorweisen kann. Die Eröffnung des Studios steht für die Verpflichtung von Crytek, Spielebegeisterten in aller Welt vielseitige und qualitativ hochwertige Inhalte zu liefern."

Crytek USA Corp. folgt auf die kürzlich eröffnete Niederlassung Crytek Istanbul als neuestes Studio, sodass der aufstrebende Entwickler und Publisher nun in Europa, Asien und Nordamerika über eine solide Basis verfügt.

Über Crytek GmbH

Crytek GmbH ("Crytek") ist ein unabhängiges Unternehmen, das mit an der Spitze der interaktiven Unterhaltungsindustrie steht und dessen Bestreben darin liegt, bisher Unmögliches im Gaming-Bereich möglich zu machen, indem es herausragende Spielerlebnisse bietet für Xbox 360, PlayStation 3, PC, Mobilgeräte und Spiele-als-Service durch ihre innovative 3D-Spiel-Techologie CryENGINE®.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main (Deutschland). Crytek hat außerdem Studios in Kiew (Ukraine), Budapest (Ungarn), Sofia (Bulgarien), Seoul (Südkorea), Nottingham (UK), Shanghai (China), Istanbul (Türkei) und Austin, Texas (U.S.A.).

Seit der Gründung im Jahre 1999 hat Crytek unablässig Anerkennung geerntet und Auszeichnungen erhalten wie 2011 den Develop Award for Best Independent Studio und 2010 einen Red Dot Design Award. Cryteks mehrfach ausgezeichnete Spiele umfassen Far Cry®, Crysis® (Best PC Game of E3 2007 und Best Technology bei den 2008 Game Developers Choice Awards), Crysis Warhead® (ausgezeichnet für Best Graphics Technology bei den IGN Best of 2008 Awards) und Crysis® 2 (gewann Best Shooter bei der E3 2010 und der Gamescom 2010) und Warface (gewann Best Social/Casual/Online Game auf der Gamescom 2012).

Mehr Informationen erhältlich unter www.crytek.com.

