Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Univ.Prof. Dr. Helmut Konrad zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Univ.Prof. Dr. Helmut Konrad zur Vollendung des 65. Lebensjahres ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen hervorragende wissenschaftliche Tätigkeit würdigt. "Mit Ihren zahlreichen Forschungsprojekten und Publikationen haben Sie große Anerkennung bei der in- und ausländischen Fachwelt gefunden, das geistige Bild unseres Landes mitgeprägt und als geschätzter Lehrer Generationen von Historikern ausgebildet", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

