Mavenir eröffnet europäisches LTE Centre of Excellence

Richardson, Texas, Und Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mavenir Systems, ein führender Anbieter softwarebasierter Netzwerklösungen, gab heute die Eröffnung eines auf VoLTE/RCS spezialisierten Centre of Excellence in Köln, Deutschland, bekannt. Das Center wird die Bereitstellung von VoLTE- und RCS-Lösungen an europäische Mobilnetzbetreiber unterstützen, die neue Technologien auf der Grundlage der 4G-LTE-Standards einrichten. Mavenir hatte vor Kurzem den Betriebsbeginn der weltweit ersten VoLTE- und RCS-5-Netze bekanntgegeben.

"2012 war ein ereignisreiches Jahr für die Mobilfunkbranche, in dem VoLTE und die allerneueste Version von RCS kommerziell erhältlich wurden. Diese Entwicklungen läuten eine neue Ära der Mobilfunkkommunikation ein und bedeuten den Beginn einer wichtigen Phase von Netzinvestitionen und Transformationsarbeiten, während wir uns auf eine ausschließliche IP-Infrastruktur zubewegen", sagte Pardeep Kohli, der Präsident und CEO von Mavenir Systems. "Bei der Implementierung von LTE stehen die Betreiber vor der Herausforderung, die Dienste ihren Kunden, die sowohl 3G als auch 4G nutzen, nahtlos zu liefern, ohne die Nutzererfahrung zu beeinträchtigen."

Kohli weiter: "Mavenir hat wertvolle Erfahrungen in der Bewältigung dieser Umstellung gewonnen und wir sind der Ansicht, dass die Evolution von Telefonie-, Video- und Messagingdiensten zu RCS 5 hinführt. In diesem Zusammenhang werden weitreichende Netzwerkentscheidungen getroffen, und wir sind stolz, dass unsere Lösungen von zwei der vier führenden Mobilnetzbetreiber Europas für mehrere ihrer Netze ausgewählt wurden."

Das Centre of Excellence in Deutschland ist eine Erweiterung der europäischen Präsenz des Unternehmens, das bereits mit seinem EMEA-Hauptquartier in Reading, Großbritannien, in der Region Fuß gefasst hat. Mit der zusätzlichen Größe und den gesteigerten Vertriebskapazitäten wird es die in den nächsten zwei Jahren erwartete beschleunigte Einführung von 4G-Systemen bewältigen können. Das Center hat bereits erstklassige Talente als Mitarbeiter gewonnen und wird das Unternehmen in die Lage versetzen, ein spezialisiertes Team mit Qualifikationen und Erfahrung in IMS-Kern- und Telefonienetzen, Video- und Messagingdiensten über 2G, 3G und 4G bereitzustellen.

Mavenirs bewährte IMS-Kompetenz und Erfahrung in der Lösung von Netztransformationsproblemen sind eine entscheidende Grundlage für die schnelle Bereitstellung IP-basierter Telefonie- und Videoservices, Rich Communications und erweiterter Messagingdienste im Jahr 2013.

