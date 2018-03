Lagermax Autotransport mit "Supplier of the Year Award" von LeasePlan Österreich gekürt

Salzburg (OTS) - Ausschlaggebend für den Gewinn des "Supplier of the Year Award 2012" von der LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement GmbH bildeten herausragende, überdurchschnittlich nahe am Kunden angepasste Geschäftsprozesse.

Ein interdisziplinäres LeasePlan-Team beurteilt jährlich Unternehmen, die Dienstleistungen für LeasePlan Österreich erbringen. Für die Auszeichnung "Supplier of the Year Award 2012" waren die Übererfüllung von Kundenerwartungen, Freundlichkeit, Flexibilität und Reaktionszeit, also insgesamt kundenorientierte Geschäftsprozesse, welche die Lagermax Autotransport GmbH im täglichen Geschäftsablauf vorlebt, maßgeblich.

Die Zusammenarbeit zwischen Lagermax Autotransport und LeasePlan Österreich besteht seit über 15 Jahren. Dabei übernimmt Lagermax österreichweit den komplexen Bereich der gesamten Automobillogistik.

Mag. Dorian Deisenhammer, Geschäftsführer Lagermax Autotransport, nahm den Award bei der Verleihungsgala im Wiener "Schützenhaus" am 24. Jänner 2013 entgegen. Überreicht wurde der Preis von Hr. Nigel Storny, Geschäftsführer LeasePlan Österreich, sowie Hr. Dipl.-Ing. Renato Eggner, Operations Director, LeasePlan Österreich.

"Im Namen des Unternehmens Lagermax Autotransport bin ich sehr stolz über diese Auszeichnung", freut sich Dorian Deisenhammer. "Sie unterstreicht die hohe Qualität unserer Bemühungen und Dienstleistungen und bestätigt unsere Anstrengungen ständig Verbesserungen bei Prozessen und Abläufen zu erarbeiten, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden".

Die Lagermax-Gruppe

Die Lagermax Unternehmensgruppe bietet mit über 50 eigenen Standorten in zwölf Ländern Europas ein ausgereiftes Distributionsnetz für alle Kundenwünsche. Neben Österreich umfasst das Netzwerk auch Standorte in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und der Türkei. Die Lagermax Gruppe erwirtschaftete 2011 einen Gesamtumsatz von 370 Millionen Euro und beschäftigt 2.980 Mitarbeiter. Lagermax wurde 1920 gegründet, die Zentrale befindet sich in Salzburg.

Rückfragen & Kontakt:

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG

Radingerstraße 16 / 5020 Salzburg

Hr. Günter Fridrich

Tel.: +43(0)662/40 90-2441

guenter.fridrich @ lagermax.com