ORF SPORT + mit dem Porträt "Dominic Thiem - Ein Tennistalent auf dem Weg nach oben"

Am 30. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 30. Jänner 2013, in ORF SPORT + sind das Porträt "Dominic Thiem - Ein Tennistalent auf dem Weg nach oben" um 22.00 Uhr, die Höhepunkte vom Indoor Classic Vienna (Leichtathletik) um 20.15 Uhr, von den Österreichischen Meisterschaften im Eisstock-Zielbewerb um 20.45 Uhr, vom Herren-WM-Riesenslalom in Saalbach-Hinterglemm 1991 um 21.00 Uhr, ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks und Golf-Fitness um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Ski nordisch, Tischtennis, Eishockey, Rodeln, Hockey, Freestyle, Ski alpin und Kegeln um 22.45 Uhr.

Der am 3. September 1993 in Wiener Neustadt geborene Dominic Thiem gilt als die größte Tennishoffnung Österreichs. Der Schützling von Günter Bresnik ist am Sprung in die Top 300 und weiter nach oben. Tennisexperten wie Ivan Lendl und John McEnroe haben den 19-Jährigen spielen gesehen und sind überzeugt, dass er alle nötigen Eigenschaften mitbringt, um ein ganz Großer im Tennissport zu werden. Im "Duell der Generationen" setzte sich Thiem 2011 beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gegen Österreichs Tennislegende Thomas Muster souverän mit 6:2 und 6:3 durch. Ronald Reisenbauer stellt in diesem Porträt die tennisbegeisterte Familie Thiem vor: Dominic, seinen jüngeren Bruder Moritz und seine Eltern Karin und Wolfgang.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Tipps & Tricks mit Claude Grenier

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer

Golf-Fitness mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club

Regelkunde mit Harro Neuwirth

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 29. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at