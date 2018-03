"Wir sind Kaiser"-Audienz am 2. Februar in ORF eins

Mit Max Raabe, Claudia Kottal, Markus Rogan, Helge Schneider, Lena Meyer-Landrut u. a.

Wien (OTS) - Der frühe Vogel fängt den Wurm, und der frühe Kaiser vertreibt den Winter. In seiner Frühjahrsaudienz von "Wir sind Kaiser" am Samstag, dem 2. Februar 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins will unser gütiger Monarch, Robert Heinrich I. alias Robert Palfrader, gemeinsam mit seinem Obersthofmeister Seyffenstein (Neo-"Dancing Star" Rudi Roubinek) wieder Licht und Wärme in die Herzen der Österreicherinnen und Österreicher zaubern. Dazu gewährt Seine Majestät Max Raabe, Lena Meyer-Landrut, Song-Contest-Anwärterin Yela, Claudia Kottal, Markus Rogan, Helge Schneider und den Zwa Voitrottln Audienz.

Mit Max Raabe schwelgt man in der guten alten Zeit, als Deutschland noch zu Österreich hinaufblickte. Lena Meyer-Landrut wird zu den seltsamen Methoden Stellung nehmen müssen, die dazu führen, dass Deutschland Österreich ständig beim Song Contest besiegt. Yela, eine unserer Anwärterinnen für diesen Bewerb ("Österreich rockt den Song Contest" am 15. Februar um 20.15 Uhr in ORF eins), darf diesmal übrigens die Kaiserhymne intonieren. "Die große Comedy Chance"-Gewinner Zwa Voitrottln müssen dem Kaiser erläutern, warum sie sich diesen Titel anmaßen. Schauspielerin Claudia Kottal (ab 5. März in "CopStories" dienstags um 20.15 Uhr in ORF eins zu sehen) bekommt wegen ihrer Vielseitigkeit einen besonderen Posten bei Hofe. Auch Exschwimmstar Markus Rogan wird - er muss sich einer umfassenden Prüfung unterziehen - von unserem lieben Kaiser voraussichtlich in den Hofstaat aufgenommen. Ebenso Multitalent Helge Schneider, denn Majestät haben noch immer keinen Hofkompositeur. Richard Lugner versucht diesmal, auf besonders perfide Weise an Obersthofmeister Seyffenstein vorbeizukommen - und wird plötzlich mit sich selbst konfrontiert.

Selbstverständlich wird der Herrscher auch auf das Superwahljahr Bezug nehmen und den Politikerinnen und Politikern ordentlich seine Meinung geigen. Und am Ende eines festlichen, fröhlichen und durchaus spannenden Abends wird dem Volk klar, dass unser lieber Kaiser uns den Frühling gebracht hat.

"Wir sind Kaiser" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

