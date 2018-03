EANS-News: Balda-Gruppe künftig mit den beiden operativen Segmenten Balda Medical und Balda Technical (mit Dokument)

Bad Oeynhausen, 29. Januar 2013 - Nach der Integration der beiden zum Jahresende 2012 erworbenen US-Kunststoffspezialisten C. Brewer Co. und HK Plastics Engineering, Inc. wird der Balda-Konzern künftig mit den beiden operativen Segmenten Balda Medical und Balda Technical auftreten.

Das bestehende Segment Medical wird durch die entsprechenden Healthcare-Aktivitäten der beiden Akquisitionen erweitert. Es umfasst künftig ca. 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Bad Oeynhausen und in vier Werken in Kalifornien, USA, tätig sind. Das Segment wird durch Dr. Rolf Eilers geleitet.

Das bisherige operative Segment Electronic Products wird in Balda Technical umbenannt. Es umfasst neben dem Standort in Ipoh, Malaysia, nun auch drei Standorte von C. Brewer und HK Plastics Engineering in Kalifornien. Mit mehr als 1.100 Beschäftigten werden in diesem Segment Präzisions-Kunststoff-Spritzgusslösungen für qualitativ anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Optics, Electronics und Automotive entwickelt, produziert und vertrieben. Das Segment wird durch Dominik Müser, Alleinvorstand der Balda AG, geleitet.

Unverändert ist Balda Central Services das dritte Segment des Konzerns. Es umfasst in erster Linie die Aktivitäten der Balda AG als Strategie- und Finanzierungsholding der Gruppe und ist nicht operativ tätig.

Die Segmentstruktur des Balda-Konzerns, die mit dem bevorstehenden Bericht über das erste Halbjahr (1. Juli bis 31. Dezember 2012) des laufenden Geschäftsjahres 2012/2013 eingeführt wird, stellt sich wie folgt dar:

Balda Medical und Balda Technical sind eigenständige und gleichberechtigte Segmente der Balda Gruppe, Bad Oeynhausen.

Balda Medical umfasst die strategischen Geschäftsfelder Pharma, Diagnostics und Medical Technology. An den Standorten Bad Oeynhausen in Deutschland und an den US-Standorten Anaheim, Ontario, Irvine und Oceanside arbeiten rund 450 Mitarbeiter. Das Segment Balda Medical wird verantwortet von Dr. Rolf Eilers.

Balda Technical mit rund 1.100 Mitarbeitern produziert an den Standorten Ipoh (Malaysia) und Anaheim sowie Irvine (beide USA). Balda Technical umfasst die strategischen Geschäftsfelder Optics, Electronics und Automotive. Balda Technical wird geleitet von Dominik Müser (CEO).

Als Vorstandsvorsitzendem unterstehen Dominik Müser auch die Balda Central Services, die mit acht Mitarbeitern an den Standorten Bad Oeynhausen und Amsterdam (Niederlande) die strategischen Services Konzernkommunikation, Kapitalmärkte sowie Finanzierung & Steuern abbilden.

Aufgrund der notwendigen Integration der beiden US-Zukäufe in den Konzernabschluss der Balda AG, die u.a. mit der Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS verbunden ist, wird die Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2012/2013 am 20. Februar 2013 erfolgen und nicht wie bisher geplant am 7. Februar 2013.

Über Balda

Balda ist ein internationaler Anbieter hochwertiger Produkte und Systemlösungen aus Kunststoff. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein erstklassiges Engineering, Produkte von hoher Qualität sowie durch schnelle, flexible und maßgeschneiderte Services für seine Kunden aus.

Das Segment Balda Medical mit Sitz in Bad Oeynhausen und weiteren Produktionsstätten in Kalifornien entwickelt und produziert hochwertige Kunststofflösungen für die Medizintechnik, die Pharmazie und die Diagnostik. Das Segment Balda Technical umfasst Produkte und Lösungen für die Branchen Electronics, Optics und Automotive. Es verfügt über Produktionsstätten in Malaysia und Kalifornien.

Der Balda-Konzern erreichte im Rumpfgeschäftsjahr 2012 (1. Januar bis 30. Juni 2012) einen Umsatz von 24,7 Mio. Euro nach 66,3 Mio. Euro im Kalenderjahr 2011. Die Aktie der Balda AG (ISIN: DE0005215107) ist im SDax-Segment der Deutschen Börse notiert.

