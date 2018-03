EANS-News: adesso gründet Tochtergesellschaft für Hosting-Dienstleistungen

Der IT-Dienstleister adesso hat gemeinsam mit dem

Hosting-Anbieter ADACOR die adesso hosting services GmbH gegründet. Das neue Unternehmen bietet komplexe Hosting- und Cloud-Services-Lösungen.

adesso erweitert mit der Gründung der adesso hosting services GmbH das Portfolio der Unternehmensgruppe um Leistungen rund um die Entwicklung und das Hosting von Systemumgebungen. Die neue adesso-Tochter ist ein Joint Venture der adesso AG und der ADACOR Hosting GmbH. adesso ist an der neuen Gesellschaft mit 51 Prozent beteiligt, ADACOR hält 49 Prozent der Anteile.

Mit dem Angebot des neuen Unternehmens an individuellen und komplexen Hosting-und Cloud-Services-Lösungen kann adesso künftig die komplette Wertschöpfungskette in der Softwareentwicklung optimal bedienen.

Zu den Kernkompetenzen der adesso hosting services GmbH zählen:

- Complex Hosting: Individuell angepasste, auf zertifizierten Sicherheitsstandards basierende und hochperformante Hosting-Lösungen, dazu gehören Managed Hosting, Trusted Hosting und Media Hosting.

- Cloud Services: Flexible Cloud-Technologien für das Hosting von Internet-Projekten und Mediendateien, dazu gehören die Bereitstellung virtueller Server, virtueller Storage-Systeme und Content Delivery.

"Die Entwicklung und der Betrieb von Anwendungen wachsen immer enger zusammen", erklärt der adesso-Co-Vorstandsvorsitzende Dr. Rüdiger Striemer. "Viele Kunden erwarten daher heute alles aus einer Hand. So wird adesso zukünftig in der Lage sein, Anwendungen als Dienst zur Verfügung zu stellen und den kompletten Betrieb und die Wartung zu übernehmen. Damit werden auch neue kommerzielle Modelle möglich. Mit der Gründung der neuen Tochter ist die adesso Group hier nun bestens positioniert und kann Synergien optimal nutzen. Mit ADACOR haben wir einen Partner mit großem Know-how an der Seite, so dass wir vom ersten Tag an höchsten Ansprüchen an Qualität und Sicherheitsstandards gerecht werden."

Der Vorstand

