podium.wien - Junge MusikerInnen treten gegeneinander an!

Wien (OTS) - Bei podium.wien heißt es Bühne frei für NachwuchsmusikerInnen! Junge Bands und MusikerInnen mit Durchschnittsalter von maximal 25 Jahren zeigen von 15. bis 17. April und von 22. bis 24. April 2013 im OST Klub und im Theater am Spittelberg, was sie drauf haben - 100% live! Jeder Act hat 15 Minuten Zeit, um die Jury und das Publikum in der Kategorie Rock/Pop oder Unplugged zu überzeugen. Wer dabei am meisten bewegt, staubt wertvolle Preis ab. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos, die Anmeldung läuft noch bis 22. März 2013.

Zwt.: Vom Proberaum auf die Bühne

podium.wien ist eine tolle Gelegenheit für junge Bands und MusikerInnen, Live-Erfahrungen zu sammeln und Feedback von Profis aus der Musik-Branche zu bekommen. Eine Jury kürt die überzeugendsten Auftritte mit coolen Preisen: Den Erstplatzierten winken 3 Tage im Tonstudio "Fast Forward" und für die Zweit- und Dritt-Platzierten gibt es Einkaufsgutscheine für ein Wiener Musikhaus im Wert von 200 Euro bzw. 400 Euro. Das Publikum stimmt auch mit und vergibt täglich einen Gutschein für Instrumente, Noten & Co in der Höhe von 300 Euro.

podium.wien Bandwettbewerb

Rock/Pop: Mo, 15. bis Mi, 17. April 2013, um 19.30 Uhr im OST Klub; 4., Schwarzenbergplatz 10

Unplugged: Mo, 22. und Mi, 24. April 2013 im Theater am Spittelberg; 7., Spittelberggasse 10

soundbase@wienXtra.at; Tel. 4000-84 385

Anmeldung für Bands bis 22. März 2013 unter www.soundbase.at Tickets: 5 Euro; Vorverkauf 3 Euro, in der wienXtra-jugendinfo 1., Babenbergerstraße 1/Ecke Burgring

Rückfragen & Kontakt:

Susanne Lachnit, wienXtra-soundbase

Tel. 4000-84 385

E-Mail: soundbase @ wienXtra.at



Gini Stern, wienXtra-Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 4000-84 380

E-Mail: gini.stern @ wienXtra.at