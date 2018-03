EU-Kommissar Johannes Hahn und Jazz-Musiker Georg Breinschmid in "Mahlzeit Burgenland" zu Gast

Prominente Gäste in der beliebten Mittagssendung von ORF-"Radio Burgenland"

Eisenstadt (OTS) - Seine Kompositionen gelten zurzeit als interessanteste Entwicklung im zeitgenössischen Jazz: Georg Breinschmid ist einer der führenden Jazzmusiker Österreichs. In "Mahlzeit Burgenland" wird er am Mittwoch, dem 30. Jänner 2013, über seine Erfolge als Komponist und Kontrabassist sprechen.

Am Montag, dem 4. Februar 2013, ist EU-Kommissar Johannes Hahn zu Gast in der beliebten Mittagssendung von Radio Burgenland. Der frühere Bundesminister für Wissenschaft und Forschung ist heute in der europäischen Kommission im Bereich der Regionalpolitik tätig.

