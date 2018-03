Die Clásico-Wochen können beginnen: Copa del Rey-Halbfinale Real Madrid gegen FC Barcelona als LIVE-Stream auf www.laola1.tv

Mittwoch, 30.01.2013 Hinspiel in Madrid, ab 20.30 Uhr LIVE

Wien (OTS) - Anpfiff für die Clásico-Wochen! Am Mittwoch, 30. Jänner 2013, kommt es im Hinspiel des Copa del Rey-Halbfinales zum ersten "El Clásico" des neuen Jahres: Real Madrid empfängt den aktuellen Tabellenführer FC Barcelona. LAOLA1.tv zeigt den Kampf um den Einzug in das Finale um den spanischen Königspokal in Deutschland und Österreich exklusiv als kostenlosen LIVE-Stream im Internet sowie via iPhone und iPad. Die Übertragung beginnt um 20.30 Uhr, Anpfiff im Estadio Santiago Bernabéu ist um 21.00 Uhr.

Die Fans erwartet ein heißer Kampf um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 27. Februar in Barcelona. Beide Teams haben zuletzt in der Liga wichtige Siege eingefahren. Dabei haben die Superstars ihre Topform unter Beweis gestellt: Real-Star Cristiano Ronaldo hat beim 4:0-Sieg gegen den FC Getafe einen lupenreinen Hattrick hingelegt. Der Weltfußballer des Jahres Lionel Messi hat beim 5:1-Sieg des FC Barcelona gegen CA Osasuna gleich vier Tore geschossen (alle Tore auf www.laola1.tv).

Der Weg ins Halbfinale war relativ verschieden: Real Madrid genügte im Rückspiel ein 1:1 und eine mäßige Leistung gegen Valencia. Titelverteidiger Barcelona setzte sich hingegen in einer hochklassigen Partie nach anfänglichen Schwierigkeiten noch 4:2 gegen Malaga durch.

Wer gewinnt den heißen ersten Kampf im Halbfinale der Copa del Rey? Die Antwort gibt es am Mittwoch, 30. Jänner, ab 20.30 Uhr im kostenlosen LIVE-Stream auf www.laola1.tv. Das Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid überträgt LAOLA1.tv am 27. Februar LIVE.

Am Wochenende vom 2./3. März kommt es dann zum nächsten El Clásico: Real Madrid empfängt den FC Barcelona zum 26. Spieltag aus "La Liga". LAOLA1.tv überträgt auch dieses Highlight LIVE!

Über LAOLA1.tv

LAOLA1.tv, das internationale Sport TV im Netz, begeistert Sportfans und Content-Partner 365 Tage im Jahr mit Bewegtbildern aus der Welt des Sports.

LAOLA1.tv ist ein Unternehmen der "the sportsman media holding". Offizielle Website: www.thesportsmanholding.com

