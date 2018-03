Prokura für Mag. (FH) Syliva Lang von Glaseritalia in Salzburg

Salzburg (OTS) - Seit 15 Jahren ist der Großhandelsspezialist für italienische Lebensmittel und Getränke erfolgreich tätig. Jetzt wurde Mag. (FH) Sylvia Lang die Prokura für Glaseritalia verliehen.

"Mit Jahresbeginn konnten wir unserer langjährigen Mitarbeiterin Mag. (FH) Sylvia Lang die Prokura verleihen. Diese Kompetenzerweiterung bedeutet auch eine Weiterentwicklung unseres Unternehmens", freut sich Fritz Glaser, Geschäftsführer des international tätigen Handelsunternehmens Glaseritalia mit Sitz in Strasswalchen bei Salzburg und einem Büro in München. Als Assistentin der Geschäftsleitung übernimmt Mag. (FH) Sylvia Lang deren Vertretung und zeichnet für die Projektleitung verantwortlich. Zu ihrem Aufgabenbereich zählt unter anderem die Verantwortung für Prozessabläufe vom Produzenten bis hin zur Auslieferung an den Kunden.

Gusto in grande stile - Höchste Qualität von Glaseritalia

"Vor 15 Jahren hat sich Glaseritalia auf den Handel mit ausschließlich italienischen Lebensmitteln und Getränken spezialisiert. Seither sind wir für Lebensmittelfilialisten und Großhändler in Österreich, Deutschland und zahlreichen weiteren europäischen Ländern ein bewährter Partner, wenn es um kulinarische Genüsse aus Italien geht", bestätigt Glaser. Das österreichische Großhandelsunternehmen beliefert mittlerweile mehrere Discount- und Supermarktketten in insgesamt 15 Ländern. Auch in Amerika und Australien schätzen Kunden die hohe Qualität der Produkte sowie die Full-Service-Leistungen des Unternehmens. Glaser: "Wir stellen marktgerechte Produktqualitäten mit allen erforderlichen Analysen und sensorischen Prüfungen sicher. Die Entwicklung des Verpackungsdesigns und der professionelle Lieferservice gehören ebenso wie die Bestpreisgarantie zur Unternehmensstrategie von Glaseritalia." Aufgrund der langjährigen Spezialisierung auf italienische Produkte verfügt Glaseritalia über beste Kontakte, gereifte Partnerschaften und langfristige Verträge mit italienischen Produzenten.

