Karas zu gemeinsamer Haushaltspolitik in EU: "Bloß koordinieren reicht nicht"

Karas eröffnet gemeinsame Parlamentssitzung mit Präsidenten und Ausschussvorsitzenden nationaler Parlamente in Brüssel

Brüssel, 29. Jänner 2013 (OTS) "Bloß koordinieren

reicht nicht. Wir brauchen eine wirkliche gemeinsame

Haushalts- und Wirtschaftspolitik in der EU", so der

Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas,

bei der Eröffnung der zweitägigen gemeinsamen

Parlamentssitzung mit Präsidenten und

Ausschussvorsitzenden aus allen nationalen Parlamenten

der EU. Thema ist das sogenannte "Europäische Semester",

bei dem die Mitgliedstaaten ihre Haushaltsplanung in

Brüssel einreichen und daraufhin konkrete

Reformvorschläge der Gemeinschaft für die nationale

Politik erhalten. Diese Vorschläge sollen in Zukunft

verpflichtend werden. "Die EU ist nicht glaubwürdig und

nicht handlungsfähig, wenn wie bisher die Regierungschefs

hinter Polstertüren Reformmaßnahmen verabschieden, die

sie dann daheim nicht umsetzen. Die Maßnahmen müssen

ausnahmslos demokratisch legitimiert und umgesetzt

werden. Hier müssen nationale Parlamente und EU-Parlament

an einem Strang ziehen", so Karas. ****

Karas eröffnete heute in seiner Funktion als

Vizepräsident der EU-Bürgerkammer die zweitägige Sitzung:

"Eine wirkliche Wirtschafts- und Währungsunion bedeutet,

dass sich auch Entscheidungsmechanismen ändern müssen.

Die Detailliertheit der Reformvorschläge im Rahmen des 'Europäischen Semesters' war für viele Mitgliedstaaten

ungewohnt. Dabei ist das erst der Anfang", so der Parlamentsvizepräsident. Wichtig sei, "dass wir kein Kompetenzgerangel anfangen, sondern Europa in der Welt

stärken und handlungsfähig machen".

"Wirtschaftspolitische Zukunftsentscheidungen machen

nicht an Staatsgrenzen halt. Die Glaubwürdigkeit des Euro

hängt auch von der Reformbereitschaft jeder einzelnen

nationalen Regierung ab", so Karas vor den Abgeordneten

aus allen EU-Ländern.

Im Rahmen des "Europäischen Semesters" 2011

beispielsweise hatte Bundeskanzler Werner Faymann in

Brüssel der Abschaffung der österreichischen

"Hacklerregelung" zugestimmt ohne aber konkrete Maßnahmen

im Inland in die Wege zu leiten. An der heutigen Sitzung

in Brüssel nehmen aus dem österreichischen Parlament

sowohl Nationalräte als auch Bundesräte teil.

