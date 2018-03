Hansi Hinterseer erfüllt sich seinen "Wintertraum in Schladming"

Am kommenden Samstag um 20.15 Uhr auf ORF2 und in der ARD

Schladming (OTS/wnd.at) - Der beliebte österreichische Schlagerstar und Moderator Hansi Hinterseer erfüllt sich knapp vor der Alpinen Ski-WM seinen persönlichen "Wintertraum in Schladming". Gemeinsam mit seiner Berner Sennenhündin Gina wandert der Ex-Skifahrer über die tief verschneiten Hänge und erkundet die Pisten, Gipfel und Wälder in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Seine Zuseher nimmt Hansi natürlich auch mit, die Sendung wird am Samstag (2.2.) um 20.15 Uhr auf ORF2 sowie in der ARD ausgestrahlt >>

>> Pressetext & FOTOS:

http://www.pressefach.info/schladming-dachstein

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Hermann Gruber, +43(0)3687 23310, hermann.gruber @ schladming-dachstein.at