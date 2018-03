Bain & Company wächst auch im Jahr 2013 weiter: Vier neue Partner im deutschsprachigen Raum ernannt

München/Zürich (ots) - Die international tätige Managementberatung Bain & Company erweitert ihre Führungsmannschaft in Deutschland und der Schweiz um vier Partner. Die Stärkung der Partnergruppe verdeutlicht das fortschreitend hohe Wachstum der Beratung und wird der anhaltenden Kundennachfrage aus allen Branchen und Industrien gerecht.

Seit der Gründung der Managementberatung vor 40 Jahren entwickelt sich Bain & Company in Deutschland und der Schweiz sehr erfolgreich und deutlich stärker als der Gesamtmarkt für Beratungen. Dies beruht insbesondere auf der breiten, in den vergangenen Jahren konsequent ausgebauten Beratungskompetenz der Managementberatung, auf dem Geschäftsmodell der erfolgsorientierten Vergütung und dem globalen Netzwerk, das Bain seinen Kunden bietet.

Die aktuellen Partnerernennungen spiegeln die Zuversicht in die Geschäftstätigkeiten auch für die kommenden Jahre wider. "Bei der Auswahl und Entwicklung unserer Mitarbeiter legen wir großen Wert auf einen breiten Erfahrungshintergrund und langjährige Praxis in ausgewählten Kompetenzfeldern", sagt Deutschlandchef Rolf-Magnus Weddigen. "Bestes Beispiel hierfür sind unsere vier neuen Partner mit unterschiedlichen Branchenschwerpunkten, die wir aus unserer starken internen Nachwuchsbasis entwickeln konnten."

Dr. Christina Ellringmann (München) ist Partnerin im Finanzdienstleistungssektor und berät Kunden aus der Versicherungswirtschaft. Sie ist spezialisiert auf Organisations- und Transformationsprojekte und verfügt über langjährige Erfahrung bei der strategischen Neuausrichtung von Unternehmen sowie bei vertrieblichen Fragestellungen. Christina Ellringmann studierte und promovierte im Fach Betriebswirtschaftslehre an der WHU - Otto Beisheim School of Management und absolvierte Auslandsstationen an der amerikanischen Case Western Reserve University - Weatherhead School of Management sowie der Reims Management School in Frankreich.

Michael Schertler (München) berät Kunden aus dem produzierenden Gewerbe, der Telekommunikationsindustrie und dem Private Equity Sektor. Er besitzt langjährige internationale Erfahrung bei der Durchführung von strategischen und operativen Neuausrichtungen und begleitete zahlreiche Transformationsprogramme. Vor seinem Eintritt bei Bain war Schertler im Technologie-Sektor tätig. Michael Schertler studierte Elektrotechnik an der TU München und erwarb einen MBA an der Australian Graduate School of Management und der London Business School.

Dr. Mario Häuptli (Zürich) ist vor allem auf Unternehmen im Konsumgütersektor sowie dem Handel spezialisiert. Er bringt seine Erfahrung aus der Entwicklung und Umsetzung von Kunden- und Wachstumsstrategien, sowie von Reorganisations- und Transformationsprogrammen in das Partnerteam von Bain ein. Mario Häuptli studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und promovierte an der Universität Zürich.

Adnan Qadir (Zürich) begann seine Beraterlaufbahn bei Bain & Company in den USA. Seine Beratungstätigkeit reicht von der Pharma- und Gesundheits-, über die Technologie- bis hin zur Telekommunikationsbranche in Europa und den USA. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen Strategie, Kostenmanagement und Organisationsentwicklung. Vor seinem Eintritt bei Bain war er in der Medizintechnik und Biotechnologie tätig. Qadir studierte Biochemie an der Columbia University in New York und erwarb einen MBA an der MIT Sloan School of Management in Cambridge.

Bain & Company

Strategische Beratung, operative Umsetzung, messbare Ergebnisse: Mit diesem unternehmerischen Ansatz ist Bain & Company eine der Top 3 weltweit führenden Managementberatungen. Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zu erreichen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Im Zentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft der Kunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neue Wachstumsfelder zu erschließen. Seit Gründung 1973 lässt sich Bain dabei an den Ergebnissen seiner Beratungsarbeit finanziell messen. Bislang waren Bain-Berater weltweit für über 4.900 große und mittelständische Unternehmen tätig. Insgesamt unterhält die Beratung 48 Büros in 31 Ländern und beschäftigt 5.400 Mitarbeiter, 600 davon im deutschsprachigen Raum. www.bain.de, www.bain-company.ch

Rückfragen & Kontakt:

Julia Henry, Bain & Company Germany, Inc., Karlsplatz 1, 80335

München

Tel: +49 89 5123 1428, Mobil: +49 151 5801 1428, E-Mail:

julia.henry @ bain.com