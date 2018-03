Schuldefizite ausgleichen und Noten verbessern - Brockhaus bietet ab sofort 90 neue Lernhilfen an

In wenigen Tagen erhalten die Schüler ihre Zwischenzeugnisse. Für diejenigen, die Defizite aufarbeiten und ihre Noten in den Kernfächern verbessern möchten, bietet Brockhaus ab sofort eine neue Lernhilfen-Reihe an. Unter der Marke "Scolaris" bringt der Verlag für Wissen, Bildung und Lernen rund 90 schulbegleitende Titel heraus. Von der spielerischen Lernspaß-Reihe für Vorschulkinder bis zum Bewerbungstrainer für Berufsschüler reicht das Angebot.

Lehrwerkunabhängig und bundeslandübergreifend konzipiert, sind die Lernhilfen in allen Schulformen einsetzbar. Zudem berücksichtigen die insgesamt 10 verschiedenen Reihen die Bedürfnisse unterschiedlicher Lerntypen. Multimediale Inhalte ergänzen die gedruckten Bände: Zur Reihe "Schulwissen kompakt" gehört ein kostenfreies Online-Angebot mit zusätzlichen Arbeits- und Merkblättern, Lernvideos und Tests zu den VERA-Prüfungen. Zahlreiche Scolaris-Titel sind auch als E-Book erhältlich.

Mit "Brockhaus Scolaris" steigt wissenmedia in der inmediaONE] GmbH in ein neues Programmsegment ein. Monika Lobeck, Programmleiterin Neue Lernmedien: "Die Marke Brockhaus steht für eine Qualität, die höchste Ansprüche erfüllt. Dies gilt natürlich auch für Scolaris. Unsere Lernhilfen-Reihen basieren auf den neuesten didaktischen Erkenntnissen und sind fein aufeinander abgestimmt. Für verschiedene Lerntypen und Lerntempi stellen sie alternative Übungsformen zur Wahl."

Weitere Infos unter www.brockhaus-scolaris.de und www.facebook.com/brockhausscolaris

