FERI-Awards 2013: ÖKOWORLD als Top Asset Manager ausgezeichnet / n-tv, FERI und das Handelsblatt haben die Tochter der versiko (WKN 540868) zu den Besten gewählt

Bereits im November 2012 haben die FERI-EuroRating Services AG, der Nachrichtensender n-tv und das Handelsblatt die FERI-EuroRating Awards 2013 verliehen.

In der Peergroup SRI (Vergleichsgruppe Nachhaltigkeitsfonds) behauptet sich für das Jahr 2013 der Asset Manager ÖKOWORLD für Deutschland, Österreich und die Schweiz erneut unter den Top Five. Das hauseigene ÖKOWORLD-Fondsmanagement unter der Leitung von Alexander Mozer, das im November 2012 dreijähriges Bestehen in Luxemburg feierte, hat somit neben den Bestätigungen durch u. a. die Euro-FundAwards 2013, die Financial Advisors Awards 2012, Börse Online, Ökotest und Standard & Poor's eine weitere hochkarätige Bewertung erhalten.

Die Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD wurde vor 17 Jahren im Jahr 1995 gegründet. 1996 wurde der Aktienfonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (WKN 974968), der in 2012 über 20% Performance abgeliefert hat, aufgelegt.

Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999 börsennotierten versiko AG (WKN 540868). Mehr als 30 Jahre Erfahrung fließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegung ökologisch/ethischer Kapitalanlageprodukte ein.

