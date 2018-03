Im Musikhaus Laimer schlägt das musikalische Herz von Österreich

Wien (OTS) - Das Musikhaus Laimer ist eines der größten und renommiertesten seiner Art in Europa. Das Fachgeschäft im Herzen von Wien lockt Musikschaffende an, um aus einem umfangreichen Noten-Repertoire auszuwählen. Ein Onlineshop, der die Noten auch weltweit verschickt, ergänzt das Angebot.

Der Notenversand war auch der Grundstock für das heutige Musikhaus Laimer. 1994 begann Herbert Laimer, gelernter Musikalienhändler und heute Geschäftsführer des Musikhauses, Kunden aus aller Welt mit Noten zu beliefern. Den nächsten logischen Schritt, ein eigenes Geschäftslokal, hat Laimer dann 2009 verwirklicht. In der Filiale im ersten Wiener Bezirk werden auf 160 m2 Noten aus allen musikalischen Genres angeboten. Dabei wird besonders auf Übersichtlichkeit geachtet, um in der großen Auswahl schnell das Richtige zu finden.

Eine Auswahl, die musikalische Genres überschreitet

Laimer: "Bei uns können sämtliche lieferbaren Notenausgaben und Musikbücher erworben werden." Der Bogen spannt sich dabei von klassischen Unterrichtswerken für SchülerInnen bis zu umfangreichen Partituren für Orchester. Das Musikhaus Laimer überschreitet dabei musikalische Grenzen: Noten sowohl für U-als auch E-Musik, Klassik und Rock oder auch für Alte Musik und zeitgenössische Klänge sind lagernd oder können kurzfristig besorgt werden. Daneben steht den Kunden im Geschäft ein Klavier zur Verfügung, mit dem die Noten gleich vor Ort angespielt werden können.

Rasche Lieferung, zufriedene Stammkunden

Zahlreiche namhafte musische Bildungseinrichtungen nutzen seit Jahren die Expertise von Herbert Laimer, u.a. das Mozarteum in Salzburg, die Universitäten für Musik und darstellende Kunst in Wien und Graz und die Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Aber auch Orchester, Ensembles, Vereine und Bibliotheken zählt das Musikhaus Laimer zu seinen Kunden. "Was die MusikerInnen überzeugt, ist die professionelle Beratung. Auch unsere kurzen Lieferzeiten haben uns schon viele zufriedene Stammkunden gebracht", betont Herbert Laimer.

