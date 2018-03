MediaTek kündigt die weltweit ersten 5-in-1 Multi-GNSS SoC-Empfängerlösungen an, die das Beidou-Satelliten-Navigationssystem unterstützen

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc., ein führendes Halbleiter-Unternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedialösungen, hat heute bekanntgegeben, dass ihre MT3332/MT3333 zur Verfügung stehen - die weltweit ersten 5-in-1 Multi-GNSS (Globales Satelliten-Navigationssystem) SoC-Empfängerlösungen (Ein-Chip-System), die das Beidou-Satelliten-Navigationssystem unterstützen. Das Beidou-System ist seit Ende 2012 kommerziell in Betrieb und umfasst zurzeit eine Gruppe von 16 Satelliten, die Ortung, Navigation und Zeitgebungsdienste für den asiatisch-pazifischen Raum bereitstellen. Es kann die Position eines Nutzers bis auf 10 m (33 Fuß), dessen Geschwindigkeit bis auf 0,2 m pro Sekunde und Signale zur Uhrzeitsynchronisation (Einwege-Synchronisation) bis auf 10 Nanosekunden identifizieren. Beidou wird eines der wichtigsten Satelliten-Navigationssysteme, die bis zum Jahr 2020 schließlich den gesamten Globus erfassen werden.

Die MediaTek MT3332/MT3333 können GPS, Beidou, GLONASS, Galileo und QZSS-Konstellationen ausfindig machen. Durch ihr Multi-GNSS Empfänger-Design können die MT3332/MT3333 die kumulative Entfernung und die Ortungsfehler, die sich im Zeitablauf/über Multi-Hop-Verbindungen aufsummieren, verringern und damit die Navigations- bzw. Ortungsgenauigkeit erheblich verbessern. Die MT3332/MT3333 zeichnen sich ebenfalls durch eine exzellente Signalerfassung und Tracking-Empfindlichkeit aus, die die Signalqualität in dichtbebauten Städten, Tunneln und/oder mehrgeschossigen Parkhäusern effizient verstärken, und sie bieten gleichzeitig ein besseres Benutzererlebnis. Außerdem ermöglichen die MT3332/MT3333 dank ihrer hochintegrierten, kostengünstigen und ultrakompakten Systemarchitektur die Verwendung von Multi-GNSS-Empfängern mit demselben Referenz-Board für mobile, industrielle Anwendungen und Fahrzeug-Navigationssysteme.

"Die Ausbreitung von LBS (location-based services/standortgebundenen Diensten) mittels mobiler Anwendungen über drahtlose Netzwerke, wie z.B. 'Check-in durch soziale Netzwerke' oder 'Empfehlungen für nahegelegene Serviceanbieter', steigert die Nachfrage nach besseren Satelliten-Navigationsleistungen und nach einer Netzabdeckung, die über die bestehenden Technologien hinausgeht. Dies wird auch zu einer schnellen Akzeptanz der Multi-GNSS Empfängerlösungen in Smartphones, Tablets und Fahrzeugen führen, da LBS mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil für die Menschen ist, um täglich miteinander zu interagieren und zu kommunizieren", sagte SR Tsai, Leiter der Geschäftsbereiche Drahtlose Konnektivität und Netzwerke bei MediaTek. "Wir sind davon überzeugt, dass der Markt für Beidou-kompatible Multi-GNSS Empfänger in China in den kommenden Jahren stark wachsen wird. MediaTek wird neue, hochwertige Produkte liefern, die durch kontinuierliche Produktinnovation die steigenden Anforderungen unserer Kunden im Markt des Beidou-Navigationssystems erfüllen. Die Grundlage des Designs der MT3332/MT3333 besteht darin, Satelliten-Navigationsdienste schneller zu realisieren - jederzeit, an jedem Ort und nahtlos integriert."

Die MT3332/MT3333 umfassen ebenfalls MediaTeks einzigartige "AlwaysLocate(TM)"-Technologie, die feststellen kann, in welchem Status sich der Nutzer befindet (unabhängig vom Unterwegs- oder Ruhezustand) und automatisch die Satellitensignal-Empfängermodi anpasst. So werden genauere und zuverlässigere Navigationsdienste und Energieeinsparungen bei der Akkuleistung des Navigationssystems ermöglicht.

Die MediaTek MT3332/MT3333 werden zurzeit in Massenfertigung hergestellt und bereits in größere Satelliten-Navigationssysteme und mobile Kommunikationsplattformen weltweit eingebaut.

Über MediaTek Inc.

MediaTek Inc. ist ein führendes Halbleiter-Unternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedia-Lösungen ohne eigene Fertigungsstätte. Das Unternehmen ist Marktführer und Vorreiter für modernste Ein-Chip-Systemlösungen, die für die drahtlose Kommunikation, hochauflösende TV-Geräte, optische Speichermedien sowie DVD- und Blu-ray-Produkte benötigt werden. Die Aktien des 1997 gegründeten Unternehmens MediaTek sind mit dem Code "2454" an der Börse Taiwan gelistet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taiwan und verfügt über Vertriebs- bzw. Forschungseinrichtungen in Festlandchina, Singapur, Indien, den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Dänemark, England, Schweden und Dubai. Für nähere Informationen besuchen Sie MediaTeks Webseite unter www.mediatek.com.

