Analog Devices stellt auf der Embedded World 2013 eine breite Palette von Signalverarbeitungs-Lösungen aus

Der Messestand von ADI: Halle 4, Stand 234 (Messe Nürnberg, 26. bis 28. Februar 2013) Weitere Informationen auf www.analog.com/ew2013

Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI), ein weltweit führender Anbieter hochwertiger integrierter Schaltkreise für die analoge und digitale Signalverarbeitung, zeigt auf der Embedded World 2013 sein Angebot an Signalverarbeitungs-Lösungen für Embedded-Anwendungen im Industrie , Automotive und Healthcare-Sektor und für weitere Märkte. ADI ist in Halle 4 an Stand 234 vertreten.

ADI wird unter anderem folgende Lösungen vorstellen:

Industrielle Automation:

- Referenzdesign für einen kompletten, aus der Stromschleife gespeisten, intelligenten HART-Transmitter: Die industrielle Lösung für Smart-Transmitter und HART-Applikationen demonstriert ein komplettes, registriertes HART-Referenzdesign, das den Belangen eines Smart-Transmitter-Designs (z. B. der Forderung nach geringem Stromverbrauch bei verbesserter Funktionalität, Auflösung und Genauigkeit) Rechnung trägt. Dies führt zu mehr Produktivität im Endsystem sowie zu reduzierten Komponenten-Abmessungen, um beengten Platzverhältnissen gerecht zu werden.

- High-Speed/Mehrkanal Analog Front End für Prozesssteuerungen: Diese Anwendung demonstriert ein komplettes System-on-Chip für die schnelle 16-Bit-Datenerfassung. Es ist dank der proprietären, industriellen Hochvolt-Prozesstechnologie iCMOS® von ADI für sämtliche industriellen Signalpegel geeignet und stellt eine vollständige, werksseitig kalibrierte und geprüfte Signalkette bereit.

Industrielle Kommunikation:

- Eine lückenlose EMV-Lösung für ein RS-485-Interface, die Schutz vor Stromstößen, blitzschlagbedingten Störungen und elektrostatischen Entladungen bietet, wird an Hand einer Motorsteuerungs-Applikation für einen Roboterarm demonstriert. Mehrere RS-485-Knoten nutzen eine extern zertifizierte, EMV-konforme Circuit-from-the-Lab®-Schaltung mit RS-485-Transceivern von Analog Devices als Bestandteil einer umfassend geprüften Referenzschaltung zur Sicherung der elektromagnetischen Verträglichkeit unter Verwendung ausgewählter externer -Schutzbausteine der Firma Bourns.

Automotive:

- ADI zeigt seine komplette Signalkette für die Audio und Videoverarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik für die anspruchsvollen Einsatzbedingungen im Auto. Die Kunden können hochauflösende Videos sehen und hochwertigen Mehrkanal-Sound hören. Gleichzeitig bietet die grafische Benutzeroberfläche SigmaStudio denkbar komfortable Einstellmöglichkeiten.

DSP Blackfin:

- Die Blackfin BF609 Embedded Vision Vorführung gibt den Kunden Gelegenheit zur raschen Überblick der Vorteile, die der Dual-Core Blackfin-Prozessor BF609 von Analog Devices in Embedded-Vision-Anwendungen bietet. Die Demostation setzt dabei auf eine ganze Reihe ausgefeilter Machine-Vision-Konzepte aus der Industrie, von der Objekterkennung und klassifizierung bis zur Bildverarbeitung und analyse.

Healthcare:

- ADI wird den Baustein ADAS1000, ein AFE (Analog Front End) für EKGs mit 5 Ableitungen zum Einsatz in diagnosetauglichen Patientenüberwachungssystemen zeigen. Demonstriert wird außerdem eine am Körper tragbare, stromsparende Vitalzeichen-Messplattform mit dem Herzfrequenz-Überwachungs-IC AD8232, dem Bewegungssensor ADXL362 und einer stromsparender Bluetooth Schnittstelle für medizinische Heim und Fitness-Anwendungen.

Bluetechnix-Demo (Partner):

- Bluetechnix kombiniert die 3D ToF-Technologie (Time-of-Flight) mit der Leistungsfähigkeit des Blackfin-Prozessors, um 3D Smart-Kamera und Sensor-Anwendungen zu realisieren. Außerdem zeigt Blutechnix sein neuestes, für Embedded-Vision-Anwendungen optimiertes Blackfin BF609 System-on-Module.

Design Support Area:

- In einer neuen, mit ADI-Experten besetzten Design Support Area sind die ADI-Hilfsmittel zusammengestellt, die eine Entwicklung einfacher machen. Zu den Highlights dieses Bereichs zählen die umfassend geprüften, fertig integrierbaren Circuits from the Lab[TM]-Referenzschaltungen, das FPGA-Referenzdesign für Software Defined Radio (SDR) und die Support Community 'EngineerZone'.

Mit seinen bewährten DSP-Cores, seiner wachsenden Familie von Analog-Mikrocontrollern und seiner expandierenden Partnerschaft mit den branchenführenden FPGA-OEMs ist ADI insgesamt bestens dafür gerüstet, seine Kunden mit den umfassendsten und effizientesten Embedded-Lösungen zu beliefern.

Blackfin ist ein eingetragenes Warenzeichen von Analog Devices, Inc. Alle übrigen erwähnten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Begriffs 'Partner' impliziert keine Partnerschaftsbeziehung zwischen Analog Devices und einem anderen Unternehmen.

Wichtiger Hinweis

Auf der Messe werden ADI-Manager persönlich für Interviews zur Verfügung stehen. Journalisten, die nicht zur Messe kommen, werden sie telefonisch Rede und Antwort stehen. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Interviewtermins wenden Sie sich bitte an:

Über Analog Devices

Innovation, Performance und hervorragende Qualität sind die Säulen, auf denen Analog Devices eines der wachstumsstärksten und langfristig orientierten Unternehmen im Technologiebereich aufgebaut hat. Analog Devices ist Industriewert als Marktführer bei Datenwandler- und Signalaufbereitungs-Technologien anerkannt und beliefert in der ganzen Welt über 60.000 Kunden, die nahezu alle Arten elektronischer Systeme produzieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Norwood, Massachusetts, mit Design-Zentren und Produktionsstätten in der ganzen Welt. Die Aktien von Analog Devices sind im S&P 500 Aktienindex enthalten. http://www.analog.com.

Analog Devices in Europa

Analog Devices erwirtschaftet in Europa ein Fünftel seiner Gesamteinnahmen. Außerdem sind rund ein Fünftel der weltweiten Mitarbeiter allein in Europa beschäftigt. Das Unternehmen unterhält eine Fertigungsstätte in Limerick, Irland sowie Design- und Entwicklungszentren in Dänemark, England, Finnland, Schottland, Slowakei, Spanien und Irland. Europäische Kunden sind wichtige Telekommunikationsausrüster wie Alcatel-Lucent, Ericsson und Nokia-Siemens-Networks, führende Zulieferer der Automobilindustrie wie Autoliv, Bosch und Continental, sowie Konsumgüterhersteller wie Harman und Philips und eine Vielzahl industrieller Kunden, darunter ABB, Agilent Technologies, Siemens und Rohde & Schwarz.

# # #

