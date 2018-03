AVISO an die Redaktionen - Live-Übertragung der Sitzungen des Nationalrats diese Woche

Wien (OTS) - Die erste Sitzung des Nationalrats im heurigen Jahr am 30. Jänner beginnt mit einer Aktuellen Stunde (Themenauswahl durch die Grünen). Daran schließt sich eine Aktuelle Europastunde an, für die die SPÖ das Thema vorgibt. Auf der Tagesordnung stehen neben detaillierten Verfahrensregeln für die 2014 startenden Verwaltungsgerichte und Änderungen im Verwaltungsstrafgesetz ein neues Energielenkungsgesetz und andere Wirtschaftsvorlagen.

Am 31. Jänner stehen Verkehrsvorlagen im Mittelpunkt. So sollen etwa mit einem "Fahrrad-Paket" gesetzliche Grundlagen für die Einführung von Fahrradstraßen und die Lockerung der Radwegbenützungspflicht geschaffen werden. Zudem geht es um erweiterte Fahrgastrechte für BahnkundInnen, Ausnahmen von der Führerscheinmitnahmepflicht für LenkerInnen landwirtschaftlicher Fahrzeuge und die Einführung intelligenter Verkehrssysteme.

Beginn jeweils: 09:00 Uhr

Optimaler Empfang via Internet

Die APA-Gruppe bietet in Zusammenarbeit mit dem Parlament die kompletten Live-Übertragungen der Plenarsitzungen des Nationalrats und des Bundesrats in verschiedenen Streaming-Formaten an. Damit ist ein optimaler Empfang für alle gängigen Internet-Anbindungen und technischen Ausrüstungen gewährleistet.

Die Sitzungen sind über das APA-OTS-Portal www.ots.at abrufbar. Bitte beachten Sie, dass APA-OTS an Sitzungstagen ein zentral auf diesem Portal abrufbares "Topthema" einrichtet. Hier werden alle Meldungen des Parlaments und der Parlamentsklubs sowie ein Link auf die aktuelle Rednerlisten als Zusatzinformation zur Web-TV-Übertragung zusammengestellt.

Achtung: Website-Betreiber sind eingeladen, die Video-Streams der Live-Übertragungen nach vorheriger Vereinbarung mit der APA-IT Informationstechnologie GmbH in die eigene Website einzubinden. Nähere Informationen dazu sind bei Ing. Martin Schevaracz (mailto:it-vertrieb@apa.at, Tel.: +43 1 360 60-6060) erhältlich.

