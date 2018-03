Wien Holding/Verkehrsbüro Group: Führungswechsel bei DDSG Blue Danube

Hafen Wien-Geschäftsführer Rudolf Mutz wechselt zur DDSG Blue Danube Schifffahrt. Verstärkung für Aufwertung und für Ausbau der Personenschifffahrt in Wien

Wien (OTS) - Die DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH betreibt als eines der Nachfolgeunternehmen der früheren Donaudampfschifffahrtsgesellschaft die Personenschifffahrt in Wien. Das Unternehmen befindet sich jeweils zu 50 Prozent im Eigentum der Verkehrsbüro-Group und der Wien Holding.

In der Geschäftsführung der DDSG Blue Danube steht nun ein Wechsel bevor. Als neuer Geschäftsführer wird künftig Ing. Rudolf Mutz das Unternehmen gemeinsam mit dem langjährigen DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich leiten. Mutz wurde vom Aufsichtsrat der DDSG Blue Danube per 1. März 2013 zum neuen Geschäftsführer bestellt. Er folgt damit Mag. Helmut Richter nach, der in den Aufsichtsrat der DDSG Blue Danube wechselt.

Innerhalb des Wien Holding-Konzerns war Ing. Rudolf Mutz für die erfolgreiche Errichtung der Messe Wien zuständig. Zuletzt war er als technischer Geschäftsführer im Hafen Wien tätig und hat in den letzten vier Jahren maßgeblich das im Jahr 2006 gestartete groß angelegte Hafen-Ausbauprogramm vorangetrieben und den Hafen Wien auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erfolgreich gesteuert. Wien Holding-Geschäftsführer Peter Hanke bedankt sich bei Rudolf Mutz für seinen persönlichen Einsatz und die erfreuliche Entwicklung rund um die Hafen Wien-Gruppe und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit im Konzern.

Ing. Rudolf Mutz wird sich in der DDSG Blue Danube - dem größten Personenschifffahrtsunternehmen Österreichs - in erster Linie um die Donauschifffahrt und im Besonderen um die Entwicklung der Personenschifffahrt kümmern.

