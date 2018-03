LR Bohuslav besuchte Betriebsgebiet Hagenbrunn

"Innovationskraft und Ideenreichtum"

St. Pölten (OTS/NLK) - Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav stattete kürzlich drei Unternehmen im Betriebsgebiet Hagenbrunn einen Besuch ab. "Die Innovationskraft und der Ideenreichtum dieser drei Betriebe sind beeindruckend. Sie sind maßgeblich an der Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Hagenbrunn beteiligt", hielt die Landesrätin in diesem Rahmen fest.

Bei den drei von Bohuslav besuchten Unternehmen handelte es sich zunächst um die Kuchen-Peter Backwaren GmbH und damit um einen bekannten Krapfen-Produzenten und den mittlerweile größten Bio-Bäcker Österreichs. Auf 24.000 Quadratmetern werden von der Firma am Standort Hagenbrunn mit 14 Produktionsanlagen im Drei-Schicht-Betrieb Krapfen, Brot und Kleingebäck hergestellt. Weiters wurde die Inject Star Pökelmaschinen GmbH besucht, die ihre Produktion im Jahr 1971 mit 30 Beschäftigten am Standort Hagenbrunn gestartet hat und bereits von Anfang an national und international erfolgreich war. Heute beschäftigt Inject Star rund 100 Personen und exportiert in mehr als 100 Länder. Dritte Station war die PremiumPack GmbH, die seit 2008 in Hagenbrunn Kunststoffverpackungen produziert.

