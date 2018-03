Mohawk Industries, Inc. gibt Übernahme von Spano Group bekannt

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries, Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von Spano Invest NV ("Spano"), einem belgischen Hersteller von Spanplatten, für 125 Millionen Euro (168 Millionen USD) in bar getroffen habe. Die Einnahmen von Spano für das Jahr 2012 werden auf rund 180 Millionen Euro (231 Millionen USD) geschätzt. Im ersten vollen Jahr wird ein leichter Zuwachs für das Geschäft erwartet. Es wird erwartet, dass die Übernahme in der zweiten Jahreshälfte 2013 abgeschlossen wird. Sie unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Vollzugsbedingungen.

Spano produziert und vertreibt Span- und Melaminplatten, die vorrangig zur Herstellung von Möbeln und Bauprodukten auf dem belgischen Markt verwendet werden. Spano führte 1977 den ersten kontinuierlichen Pressenbetrieb ein, was zu einer deutlichen Steigerung der Produktionskapazität führte. Das Unternehmen ist seitdem Marktführer in der Spanplattenbranche. Heute betreibt Spano Werke in Belgien sowie ein Joint Venture für Elektrizität, das Altholz in grüne Energie umwandelt.

Jeffrey S. Lorberbaum, Vorsitzender und CEO von Mohawk, äußerte sich folgendermaßen zu der Übernahme: "Die Zusammenführung von Unilin und Spano wird erhebliche Synergien schaffen, die eine Wertsteigerung für unsere Kunden bedeuten und unser Produktangebot erweitern. Spano erweitert nicht nur unsere Kundenbasis mit dem Hauptaugenmerk auf verschiedene Vertriebskanäle, sondern auch unser Wissen und unsere technischen Kompetenzen, deren Potenzial wir so optimal nutzen können. Zusammen haben wir zahlreiche Möglichkeiten zur Optimierung der Wirtschaftsgüter, Rohstoffe und Produktionseffizienz. Wir freuen uns darauf, das talentierte Spano-Team bei Unilin begrüßen zu dürfen."

Bei einigen der Aussagen in den vorausgehenden Absätzen, insbesondere bei denjenigen, die künftige Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie denjenigen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, handelt es sich um "vorausschauende Aussagen". Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für vorausschauende Aussagen, wie er im US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 vorgesehen ist. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit vorausschauender Aussagen geben, weil diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen, Produkthaftung und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.

INFORMATIONEN ZU MOHAWK

Mohawk ist ein führender Anbieter von Fußböden für private und geschäftliche Anwendungen. Mohawk bietet eine umfangreiche Produktpalette an Fußböden, Keramikfliesen, Laminat, Holz, Stein, Vinyl und Teppichböden. Diese Produkte werden unter den führenden Markennamen der Branche vermarktet, darunter Mohawk, Karastan, Lees, Bigelow, Durkan, Mohawk Home, Daltile, American Olean, Unilin und Quick-Step. Mohawk ist international in Australien, Brasilien, China, Europa, Malaysia, Mexiko und Russland vertreten.

