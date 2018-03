EANS-Research: Montega AG / Hypoport AG: Unisex-Jahresendrally überlastet Versicherungen - Umsatzverschiebung ins Q1 2013 wahrscheinlich

Research-News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Utl.: Comment (ISIN: DE0005493365 / WKN: 549336)

Analysten/Analyse, Aktie, Research, Halten

Hamburg (euro adhoc) - Hypoport hat am Freitag Transaktionszahlen für das Privatkundengeschäft gemeldet. Während das Geschäft mit Finanzierungen im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter dynamisch gewachsen ist (+19% auf 4,59 Mrd. Euro), reduzierte sich das Volumen im Versicherungsgeschäft auf Jahresbasis um 13,5%. Verantwortlich für das insgesamt schwache Jahr im Versicherungsgeschäft waren regulatorische Änderungen bei den Provisionen für Krankenversicherungen sowie ein niedriges Zinsniveau, das Altersvorsorgeprodukte weniger attraktiv macht. Die Einführung von Unisex-Tarifen zum 21. Dezember hat jedoch zu einem starken Jahresendgeschäft geführt. Im Vergleich zum Vorquartal verdoppelte sich das Transaktionsvolumen bei den Versicherungsprodukten von 5,35 Mio. Euro auf 10,20 Mio. Euro.

Damit dürfte der Umsatz im Privatkundengeschäft theoretisch über unseren Prognosen von 51,3 Mio. Euro gelegen haben. Allerdings ist u.E. nicht damit zu rechnen, dass der Großteil der abgeschlossenen Versicherungsverträge noch zu einer Umsatzrealisation in Q4 geführt hat. Der erwartete Vorzieheffekt durch die Umstellung auf Unisex-Tarife ist erst sehr spät eingetreten (ab Mitte November), so dass Versicherungen mit der Bearbeitung der Anträge überlastet waren und bedingte Annahmebestätigungen ausgestellt haben. Eine Policierung (notwendig für Umsatzrealisation bei Hypoport) fand teilweise nicht statt. Die Q4 Umsätze sollten sich folglich ins Q1 2013 verschieben. Dies wird u.E. dazu führen, dass Hypoport aufgrund des fehlenden Umsatzes einen hohen Verlust in Q4 2012 ausweisen muss. Allerdings dürfte Q1 2013 positiv durch diesen Effekt beeinflusst werden.

Bereits Anfang Januar hatte Hypoport Transaktionszahlen für Europace bekannt gegeben. Im hochskalierbaren Plattformgeschäft wuchs das Unternehmen aufgrund von Marktanteilsgewinnen (Montega Prognose: Zugewinn von 5PP auf 15%) um 36%. Das Transaktionsvolumen von 28,9 Mrd. Euro dürfte zu einem Umsatz von 24,9 Mio. Euro geführt haben (2011: 21,4 Mio. Euro) und damit unseren Prognosen entsprechen. Wir gehen davon aus, dass Hypoport auch im laufenden Jahr durch den Anschluss neuer Partner das Transaktionsvolumen weiter steigern wird (Montega Prognose: 32 Mrd. Euro).

Fazit: Derzeit ist nicht bekannt, wie groß das Ausmaß der Umsatzverschiebung ist. Entsprechend lassen wir unsere Prognosen zunächst unverändert, weisen jedoch darauf hin, dass sich ein wesentlicher Teil des Q4 Umsatzes ins nächste Quartal verschieben dürfte und womöglich im Schlussquartal ein deutlich negatives Ergebnis ausgewiesen wird. Trotz dieses buchhalterischen Effektes zeigt der hohe Beraterzuwachs (+18% yoy) und das steigende Transaktionsvolumen, dass Hypoport weiterhin auf Expansionskurs ist und Marktanteile gewinnt. Mittelfristig dürfte das Unternehmen sowohl im Privatkundengeschäft als auch im FDL Bereich (Europace) einer der Hauptprofiteure der gegenwärtigen Strukturveränderungen im Versicherungsgeschäft sein. Wir belassen das Rating auf Halten bei einem unveränderten Kursziel von 9,80 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus "Deutsche Nebenwerte" und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikation gehört die Organisation von Roadshows und Field Trips zum Leistungsspektrum der Montega AG.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Montega AG Kleine Johannisstraße 10 D-20457 Hamburg

Rückfragen & Kontakt:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

web: www.montega.de

E-Mail: research @ montega.de