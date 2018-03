Sixt Österreich bietet 2013 besondere Mietwagen-Konditionen

Wien (ots) - Die Sixt Autovermietung bietet den Kunden im neuen

Jahr die Möglichkeit, entspannte und komfortable Reisen in die österreichischen Nachbarländer wie Ungarn, die Tschechische Republik, Slowenien und die Slowakei zu unternehmen. Dabei steht den Kunden ein deutlich ausgebautes Angebot an Fahrzeugen wie etwa die BMW 1er, 3er und 5er-Serie zur Verfügung.

Sixt Österreich bietet 2013 besondere Mietwagen-Konditionen

Sixt Rent a car beweist einmal mehr, dass die Autovermietung in Österreich "simply the best" ist. So stellt Sixt seinen Kunden ein deutlich erweitertes Angebot an Fahrzeugen zur Verfügung, um die österreichischen Nachbarländer wie Ungarn, Slowenien, Slowakei und die Tschechische Republik zu besuchen. Erhältlich sind verschiedene Kategorien, darunter erstmals Kategorien mit BMW 1er, 3er und 5er-Fahrzeugen oder Mercedes-Benz C-Klasse und E-Klasse. Ein Auto mieten Sie immer nach Kategorie. Beispielfahrzeuge finden Sie auf:

http://www.sixt.at/fahrzeugmodelle

Sixt bietet seinen Kunden mit dem erweiterten Angebot einen deutlichen Mehrwert an Komfort und Flexibilität bei ihren Reisen in zentraleuropäische Länder. So können sie ganz einfach je nach ihren Wünschen und Bedürfnissen das richtige Auto mieten.

Dies ist eine der vielen neuen, kundenorientierten Verbesserungen bei Sixt Österreich.

Im Jahre 2012 hat Sixt Österreich überdies:

- eine 24-Stunden-Kundenhotline eingerichtet, die unter 0043(0)810-977-424 erreichbar ist.*

- seine Öffnungszeiten in Salzburg, Vösendorf und Innsbruck verlängert.

Alle Stationen in Österreich bieten Rund-um-die-Uhr-Rückgabeservice an sieben Tagen in der Woche.

* Anrufe vom Festnetz: 0,10 Euro pro Minute. Kosten aus dem Handynetz variieren.

Über Sixt in Österreich

Mit 15 Stationen ist Sixt einer der Marktführer in Sachen Mietauto- und Nutzfahrzeug-Anmietung in Österreich. Fünf Mietwagenstationen befinden sich in Wien (einschliesslich Flughafen) sowie in Salzburg, Graz, Innsbruck und Linz. Gegründet im Jahre 1912, besitzt Sixt Niederlassungen in mehr als 100 Ländern weltweit einschliesslich Europa, Asien, Afrika und den USA.

Mehr Informationen: http://www.sixt.at

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Beisheim

Geschäftsführer Österreich und Schweiz

E-Mail: christoph.beisheim @ sixt.com

Tel.: +43/1/505-2640-10