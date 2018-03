Hans Knauß und Palina Rojinski am 29. Jänner zu Gast bei Stermann und Grissemann

Außerdem in "DIE.NACHT" in ORF eins: Es wird wieder schlawinert!

Wien (OTS) - Von der Weltmeisterstadt ins Kino: Stermann und Grissemann begrüßen in einer weiteren Ausgabe von "Willkommen Österreich" am 29. Jänner 2013 um 22.00 Uhr in ORF eins "Hundertstel-Hans" Hans Knauß und Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski, die derzeit auch in Florian David Fitz' Bestsellerverfilmung "Jesus liebt mich" in den österreichischen Kinos zu sehen ist. Kunst, Millionäre und eine Katastrophenschutzübung - um 22.55 Uhr wird im Rahmen von "DIE.NACHT" wieder schlawinert, wenn eine brandneue Folge der zweiten Staffel von Paul Harathers innovativer Comedyserie auf dem Programm steht. Einen humorvollen und politisch nicht immer ganz so korrekten Blick auf den hektischen Alltag auf einem britischen Flughafen werfen um 23.30 Uhr wieder Matt Lucas und David Walliams in einer weiteren Folge von "Come fly with me".

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.00 Uhr

Diese Woche zu Gast bei Stermann & Grissemann: Hans Knauß wurde in der Weltmeisterstadt Schladming geboren, wo er auch heute noch mit seiner Familie lebt. 1995 feierte er den ersten Sieg bei einem Weltcuprennen - weitere Siege in verschiedenen Disziplinen wie Abfahrt, Super-G und Riesenslalom folgten. Hans Knauß war auch bei Großereignissen erfolgreich. Bei Weltmeisterschaften errang er zwei Medaillen, Silber und Bronze, bei den Olympischen Spielen in Nagano erreichte er den zweiten Platz im Super-G. Den Spitznamen "Hundertstel-Hans" bekam Hans Knauß, weil er bei der Ski-WM 1999 in Vail mit nur 1/100-Sekunde Rückstand Dritter wurde, hinter Hermann Maier und Lasse Kjus, die ex aequo den ersten Platz belegten. Seine zweite sportliche Leidenschaft gehört dem Autorennsport. Außerdem heißen Stermann und Grissemann Palina Rojinski willkommen. Sie wurde in Leningrad geboren, zog im Alter von sechs Jahren mit ihrer Familie nach Berlin, wo sie mit sehr guten Leistungen in rhythmischer Sportgymnastik auf sich aufmerksam machte. Seit 2011 moderiert sie auf VIVA und auf ZDFneo, wo sie ihre eigene Show "Zirkus Rojinski -Palinas bunte Welt" hat. Außerdem wirkte sie in zahlreichen Werbespots und Kinofilmen wie "Männerherzen" oder "RubbeldieKatz" mit und ist derzeit in "Jesus liebt mich" zu sehen.

"Schlawiner - Walker" um 22.55 Uhr

Andreas (Christian Dolezal) will sich an die Fersen der Kunstmäzenin Feodora Schludrotzky heften, denn wo Kunst ist, sind auch Millionäre. Dafür muss er Jesus (Michael Smulik) helfen, einen Namens-Fauxpas gegenüber der Damenwelt zu beheben. Das jedoch drängt Manus (Michael Ostrowski) und Maias (Angelika Niedetzky) Beziehung an den Rand einer Katastrophenschutzübung.

"Come fly with me" um 23.30 Uhr

Die beiden aus "Little Britain" bekannten Comedystars Matt Lucas und David Walliams schlüpfen in unterschiedliche Rollen und liefern einen humorvollen und politisch unkorrekten Einblick in den hektischen Alltag auf einem britischen Flughafen. So werden von der Crew bis zum Check-in, vom Paparazzo bis zum Passagier und von der Stewardess bis zur Einreisebehörde alle auf gewohnt schräge Weise aufs Glatteis geführt.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" und "Schlawiner" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at