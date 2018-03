ORF Ö1-Früh und Morgenjournale vom Mo, 28.1.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Frühjournal - 06:00 / Montag, 28.Jän 2013 06:00.00

Wetter - Rainer Schultheis

Ägypten: Ausnahmezustand in drei Städten - Constanze Pandi Brasilien: Staatstrauer nach Brand in Diskothek - Julio Segador Neuer Anlauf für Verhandlungen mit der Lehrer-Gewerkschaft - Wolfgang Werth

Nebenjob-Verbot für Höchstrichter? - Stefan Kappacher

Urteile im Koloini-Prozess - Bernt Koschuh

Volksanwaltschaft kritisiert Asylgerichtshof - Barbara Gansfuss Bulgarien: AKW-Referendum gescheitert - Ernst Gelegs

Nachrichten - Andreas Lechner

Moderation: Andrea Maiwald

Morgenjournal - 07:00 / Montag, 28.Jän 2013 07:00.00

Wetter - Rainer Schultheis

Lage in Ägypten - Karim el Gawhari/Hubert Arnim-Ellissen

Brasilien: nach dem Diskobrand in Santa Maria - Julio Segador Vorschau Lehrerdienstrecht - Wolfgang Werth

Nebenbeschäftigung Verfassungsrichter: Grüne fordern Offenlegung -Stefan Kappacher

Bulgarien: Abstimmungergebnis - Ernst Gelegs

Volksanwaltschaft zu Asylverfahren - Barbara Gansfuss

Heute Urteil Koloini-Prozess - Bernt Koschuh

JP-Hinweis

Börse - Birgit Pointner

Film "Zero Dark Thirty" - Wolfgang Geier

KH: Joseph Calleja/M. Lanza - Susanna Dal Monte

Nachrichten - Andreas Lechner

Moderation: Hubert Arnim-Ellissen

Morgenjournal - 08:00 / Montag, 28.Jän 2013 08:00.00

Wetter - Rainer Schultheis

Ägypten: Ausnahmezustand in drei Städten - Constanze Pandi Ägypten: Dialog mit der Opposition? Mod. Karim el Gahwary - Hubert Arnim-Ellissen

Brasilien Brand in Diskothek - Constanze Pandi

Bulgarien: AKW-Referendum gescheitert - Ernst Gelegs

Verhandlungen Lehrerdienstrecht - Wolfgang Werth

Nebenjob-Verbot für Höchstrichter? - Stefan Kappacher Volksanwaltschaft kritisiert Asylgerichtshof - Barbara Gansfuss Finale Koloini-Prozess - Bernt Koschuh

Nachrichten - Andreas Lechner

Moderation: Eva-Maria Fohn

Regie: Andrea Maiwald

Produktion: Karin Kruder-Klutsch

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447