ORF SPORT + mit der Live-Übertragung der Tischtennis-EM-Qualifikation der Herren: Österreich - Russland

Am 29. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlight am Dienstag, dem 29. Jänner 2013, in ORF SPORT + ist die Live-Übertragung der Tischtennis-EM-Qualifikation der Herren zwischen Österreich und Russland um 20.15 Uhr.

Am 29. Jänner findet das letzte Heimspiel des österreichischen Herren-Nationalteams in der JOOLA EM-Qualifikation statt. Österreichs Herren treffen in Wiener Neudorf auf die russische Mannschaft. Derzeit liegen beide Mannschaften punktegleich mit Kroatien an der Spitze der Tabelle. Die EM-Qualifikation ist entscheidend für die Setzung der Mannschaften bei der Europameisterschaft 2013 in Schwechat. Für Österreich wurden Chen Weixing, Stefan Fegerl, Daniel Habesohn und als Ersatz Feng Xiaoquan nominiert. Zuletzt besiegten die Österreicher Griechenland mit 3:1.

Kommentator ist Roland Hönig.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 28. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at