Ski und Rodel gut: Die bestbewerteten Wintersporthotels

Nürnberg (ots) - Bei niedrigen Temperaturen und viel Schnee heißt es auf den Pisten: Ski und Rodel gut. Dabei steht in puncto Wintersport bei vielen Urlaubern nach wie vor Österreich hoch im Kurs. Aber auch schneereiche Regionen in der Schweiz und in Italien können mit ihren Loipen, Pisten und Wandergebieten Wintersportler anlocken. hotel.info [ www.hotel.info ], der gebührenfreie Hotelreservierungsservice, stellt die von Buchungskunden am besten bewerteten Wintersporthotels in der Nähe von Loipen und Pisten vor.

Die 10 bestbewerteten Wintersporthotels in Österreich *

|Platz|Hotel |Ort |Sterne|Bewertung | | | | | |(Bestwert:| | | | | |10,0) | |1. |Hotel & Gasthof |Lofer/Land Salzburg |4 |9,4 | | |Steinerwirt | | | | |2. |Alpenherz Hotel |Gerlos/Tirol |4 |9,3 | |3. |Hotel Spertendorf |Kirchberg/Tirol |3 |9,2 | |4. |Stay.inn Hotel |Schwaz/Tirol |4 |9,0 | |5. |Hotel Martini |Kaprun/Land Salzburg |3 |8,9 | |6. |Hotel Olympia & |Seefeld/Tirol |3 |8,9 | | |Herbs | | | | |7. |Hotel-Garni Alpina|Unken/Land Salzburg |3 |8,8 | |8. |aQi Hotel |Schladming/Steiermark|3 |8,8 | | |Schladming | | | | |9. |Apparthotel |Bad Mitterndorf / |4 |8,8 | | |Montana |Steirisches | | | | | |Salzkammergut | | | |10. |Alpengasthof |St. Stefan im |3 |8,8 | | |Wolfgruber |Lavanttal/Kärnten | | |

* Untersuchung und Ergebnisse beziehen sich auf alle bei hotel.info geführten Hotels. Bei gleicher Bewertungsnote erfolgte die Sortierung anhand der Anzahl der abgegebenen Bewertungen. Es wurden nur Hotels mit mindestens 20 Gästebewertungen aufgenommen. Die Bewertungen im Ranking geben den Stand vom 18.01.2013 wieder. Geringfügige Abweichungen sind daher nicht ausgeschlossen.

Die vollständige Pressemeldung inklusive Auswertungen für Italien und die Schweiz ist hier zu finden:

http://www.hotel.info/Press/Article?lng=DE&item=1902

Rückfragen & Kontakt:

hotel.info

Sebastian Meyer

Hugo-Junkers-Str. 15-17

90411 Nürnberg

Tel: +49 (0)911-59832-0

Fax: +49 (0)911-59832-11

E-Mail: presse @ hotel.info www.hotel.info