CIVIS Medienpreis 2013 - 631 Programme im Wettbewerb / TV-Gala am 16. Mai 2013 im Auswärtigen Amt in Berlin

Köln (ots) - Zum Europäischen CIVIS Medienpreises 2013 für Integration und kulturelle Vielfalt sind insgesamt 631 Programme eingereicht. Programmmacher und Sendeanstalten aus ganz Europa bewerben sich um Europas bedeutendsten Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt. Am europäischen CIVIS Wettbewerb nehmen erneut Programme aus 22 EU-Ländern und der Schweiz teil.

CIVIS zeichnet seit über zwei Jahrzehnten Programmleistungen im Radio, TV und seit 2010 auch im Internet aus, die das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster nationaler, ethnischer, religiöser oder kultureller Herkunft fördern. Eine international besetze Jury unabhängiger Medienexperten bestimmt im Februar in der SRG SSR in Bern über die Nominierung zur Endauswahl. Juryvorsitzende sind Fernseh-moderator Frank Elstner, Tatort Kommissar Miroslav Nemec, WDR Fernsehjournalistin Sonia Seymour Mikich, BR Hörfunkfunkdirektor Dr. Johannes Grotzky und Filmregisseurin Buket Alakus. Einsendeschluss war der 22. Januar 2013.

Der CIVIS Medienpreis 2013 wird am 16. Mai vor zahlreichen Gästen aus Politik und Medien in einem Festakt und TV-Gala im Auswärtigen Amt in Berlin vergeben. Moderatorin ist Sandra Maischberger. Die ARD/Das Erste deutsche Fernsehprogramm überträgt die Veranstaltung im Abendprogramm. Bundespräsident Joachim Gauck, der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, und Bundesaußenminister Dr. Guido Westerwelle sind Schirmherren des CIVIS Medienpreises 2013.

Weitere Informationen: www.civismedia.eu

