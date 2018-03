Fixtermin für Spielefans: Spieltage im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Von 1. bis 3. Februar geht es bei den Spieltagen im Wiener Rathaus rund! Jeweils von 14 bis 19 Uhr garantiert die wienXtra-spielebox mit einer riesen Spieleauswahl Spaß für Klein und Groß. Außerdem gibt es Zaubereien, Abenteuer mit Kasperl, Bastel-Action, eine Schminkstation und vieles mehr. ferienspiel-Maskottchen Holli Knolli lässt sich dieses Spiele-Event auch nicht entgehen!

Die spielebox spielt auf

Mit den neuesten und lustigsten Brett-, Karten-, Strategie- und Bewegungsspielen verwandelt die spielebox das Wiener Rathaus in eine riesige Spielzone für Familien. Für die kleinsten BesucherInnen gibt es einen eigenen Bereich, Fans von Computer- und Konsolenspielen kommen in der Games-Zone auf ihre Kosten und alle von 7 bis 12 Jahren, die selbst ein Spiel erfinden möchten, sind in der Spiele-Erfinde-Werkstatt richtig.

Im Rathaus ist was los!

Wer eine Spielpause braucht, lässt sich bei der Schminkstation in eine Fantasiegestalt verwandeln oder zeigt bei den Bastel-Stationen kreatives Talent. Zirkus Federleicht verrät, wie man jongliert und jeweils um 15.15 Uhr und 17.15 Uhr steht ein neues Abenteuer mit Kasperl auf dem Programm. Mr. Murphy zeigt verblüffende Tricks und auch Holli Knolli wirft sich ins Getümmel und spielt mit!

Weiterspielen nach den Spieltagen

Die spielebox bietet das ganze Jahr rund 5.500 Brettspiele zum gratis Testen und günstig Ausborgen. Außerdem gibt es regelmäßig Games-Workshops, ein Spieletauschregal, Spiele-Werkstätten und Spielveranstaltungen in ganz Wien. Eltern und PädagogInnen bekommen in der spielebox Infos und Tipps in Sachen Spiel- und Medienpädagogik.

Spieltage im Rathaus 2013

Fr, 1. bis So, 3. Februar 2013; jeweils 14 bis 19 Uhr

1., Rathaus/Festsaal (Eingang Lichtenfelsgasse)

Bitte einen gültigen Lichtbildausweis für den Mitspielpass mitbringen!

www.spielebox.at

