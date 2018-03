VHS Wien: Professionelle Lernhilfe mit sozialen Ermäßigungen

Schulnoten in den Semesterferien verbessern

Wien (OTS) - Die VHS Wien bietet in den Semesterferien spezielle Lernhilfe-Intensivkurse zur Vorbereitung auf das restliche Schuljahr an. Zentral ist neben der Festigung des Schulstoffs auch die Vermittlung von Lerntechniken, um SchülerInnen Spaß am selbstständigen Lernen zu vermitteln. Ziel ist es, die SchülerInnen unabhängig von teuren Nachhilfeangeboten zu machen und für den weiteren Bildungsweg zu stärken. Die VHS-Lernhilfekurse werden in allen wichtigen Hauptfächern wie Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch oder Spanisch angeboten. In kleinen Lerngruppen mit nur 4 bis 7 TeilnehmerInnen wird der Schulstoff aufbereitet und wiederholt. Qualifizierte und erfahrene KursleiterInnen unterstützen die SchülerInnen auf individuelle Bedürfnisse ein.

Lernbegleitung während des ganzen Schuljahrs

Auch während des Schuljahrs hat die VHS Wien Lernbegleitung im Angebot. Die Kurse fördern kontinuierlich den Lernprozess und ermöglichen, sich gezielt auf Schularbeiten und Tests vorzubereiten. Einmal wöchentlich können die SchülerInnen den aktuellen Unterrichtsstoff wiederholen und vertiefen, Hausübungen besprechen und offene Fragen klären. Dadurch werden Schwierigkeiten vermieden, bevor sie auftreten.

Günstiger Preis und soziale Ermäßigungen

Eine Lernhilfe-Stunde in der Kleingruppe an der VHS Wien kostet 9 Euro. Damit alle SchülerInnen dieses Angebot nutzen können, gibt es in jedem Kurs einen stark ermäßigten Platz, um nur 1 Euro pro Unterrichtseinheit. Diese Plätze können von Kindern in Anspruch genommen werden, deren Eltern MobilpassbesitzerInnen sind oder die Mindestsicherung bzw. ein ebenso geringes Einkommen beziehen. Auch für Geschwister stehen Ermäßigungen zur Verfügung.

Alle Informationen zum Thema Lernhilfe bekommen Sie am VHS Bildungstelefon unter 01/893 00 83 oder auf www.vhs.at/lernhilfe.

