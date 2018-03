IP Österreich mit neuem Geschäftsführer

Wien (OTS) - Walter Zinggl wird ab 1. April 2013 neuer Geschäftsführer der IP Österreich und verantwortet damit die gesamten Vermarktungsgeschäfte der RTL Gruppe in Österreich. Zinggl verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Medien- und Agenturbranche. Bevor er seine jetzige Tätigkeit als Geschäftsführer der Mediaagentur Maxus übernahm, führte Zinggl viele Jahre die ORF-Enterprise und sammelte Erfahrungen in der Vermarktung von TV- und Online-Werbung. Gemeinsam mit Florian Skala, der ihn als stellvertretender Geschäftsführer unterstützt, wird sich Zinggl um den Ausbau der Marktposition der RTL Gruppen-Sender in Österreich kümmern.

"Mit Walter Zinggl ist es uns gelungen, einen ausgewiesenen Experten des Werbemarktes zu gewinnen. Ich bin mir sicher, dass er in den nächsten Jahren den Erfolg der Sendergruppe durch innovative Ansätze und neue Erlösquellen weiter ausbauen wird", kommentiert Dr. Walter Neuhauser, Beiratsvorsitzender der IP Österreich, die neue Personalie.

"Der rasche Wandel der Medienlandschaft verlangt nach neuen Angeboten und Konzepten am Werbemarkt. Diese Aufgabe mit dem hervorragenden Team der IP Österreich weiter voran zu treiben, stellt eine spannende Herausforderung für mich dar, der ich mich mit großer Freude stellen werde", so Walter Zinggl zu seiner neuen Position.

Wolfgang Altermann, Geschäftsführer der Kronen Zeitung und einer der Gesellschafter der IP Österreich, freut sich "mit Walter Zinggl einen Vermarktungsprofi gewonnen zu haben, der den weiteren Erfolg der IP Österreich mit frischen Ideen und neuen Ansätzen vorantreiben wird".

IP Österreich ist der exklusive Vermarkter der Österreich-Werbefenster von RTL, RTL II, Super RTL und VOX sowie von Sky Sport Austria. Im Frühjahr 2011 startete IP Österreich die Online-Bewegtbild-Vermarktung mit den Mediatheken der Sender der RTL-Gruppe. Seitdem wurde das Online-Bewegtbild-Portfolio sukzessive ausgebaut und um zahlreiche weitere Plattformen innerhalb der Mediengruppe RTL und von externen Mandanten (z.B. Sky, Mediengruppe Österreich) erweitert.

