Bezirksmuseum 8: Lesung "Balladen - ernst und heiter"

Wien (OTS) - Der "Klub Rofrano (Kulturverein Josefstadt)" lädt zu einem Kultur-Abend mit dem Rezitator Wolfram Huber ein. Am Mittwoch, 30. Jänner, verfügt sich der Vortragskünstler in das Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18). Dort beginnt im Festsaal um 19.30 Uhr die kurzweilige Lesung "Balladen - ernst und heiter". Wolfram Huber hat im Laufe der Jahre mehr als 500 Auftritte im Inland und Ausland absolviert. Der distinguierte Sprecher ist mit Lesezyklen in Wien und Bad Ischl erfolgreich. Ferner veröffentlichte Huber bislang fünf CDs und drei Bücher. Der Zutritt ist kostenlos. Spenden für das Museum nehmen die Organisatoren gerne entgegen. Auskünfte zu diesem Abend und späteren Kultur-Terminen im Bezirksmuseum Josefstadt holen Interessierte unter der Telefonnummer 403 64 15 (zeitweilig Anrufbeantworter) ein. Weiters ist die ehrenamtliche Museumsleiterin, Maria Ettl, via E-Mail erreichbar: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

