Zukünftiges Energiepotenzial in Nordafrika und im Nahen Osten

Paris Und Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - 10. Maghreb, Mediterranean, MidEast Upstream Conference 2013 in Paris

Aufgrund der steigenden Ölpreise und der zunehmenden Produktion bleiben Nordafrika und der vordere und mittlere Orient die Schlüsselregionen auf den weltweiten Öl- und Energiemärkten und werden weiterhin die Dynamik der weltweiten vorgelagerten Industrie prägen. Welche neuen Entdeckungen und Produktentwicklungen, Erkenntnisse zu Flüssigerdgas, staatlichen Vorgaben zu Öl und Gas sowie Investitions- und Expansionsmöglichkeiten in der weltweit kohlenwasserstoffreichsten Region zu erwarten sind, wird auf der 10. Maghreb, Mediterranean, MidEast Upstream Conference 2013 enthüllt.

Die Konferenz wird am 4. und 5.Juni von Global Pacific & Partners im Hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe in Paris, Frankreich, veranstaltet und es werden hochrangige Regierungsbeamte, nationale Ölgesellschaften und Unternehmens- wie Branchenvertreter aufeinander treffen.

Themenschwerpunkte sind die vorgelagerten Öl- und Flüssigerdgas-Strategien, Exploration und Entwicklung in Nordafrika und im vorderen und mittleren Orient, Strategien von Unternehmen, Regierungen und nationalen Ölgesellschaften sowie neue Akteure auf dem Markt. Ein weiterer Programmhöhepunkt sind die Präsentationen über zukünftiges Explorationspotenzial in Marokko, Mauretanien, Jordanien, Zypern, Pakistan, Tunesien, im Libanon und in Libyen. Dr. Dexter Krol, New Business Development Manager von Shell International E&P BV, wird eine Rede zum Thema nachhaltiges Wachstum halten. Roberto Pirani, Vorsitzender der White Stream Pipeline Company Ltd, spricht über den südlichen Korridor zur Diversifizierung der Gasversorgung in der Europäischen Union.

Durch beachtliche Exploration und Produktion, Flächenleasing, das Investment-Portfolio, Kohlenwasserstoff-Potenzial und Joint-Venture-Interessen bleibt der Öl-, Gas- und Energie-Markt in der Region Maghreb, Mittelmeer und Naher Osten der wichtigste Markt der globalen vorgelagerten Industrie.

Im Vorfeld der Konferenz findet das 10. MidEast-Mediterranean Strategy Briefing am 3. Juni mit Präsentationen von Dr. Duncan Clarke, Vorsitzender von Global Pacific & Partners, statt. Er bietet eine eingehende Untersuchung der Perspektiven zur vorgelagerten Industrie sowie zu Öl- und Flüssigerdgas-Strategien in der Exploration und Entwicklung. Des Weiteren wird Clarke eine Reihe wichtiger, kurz- und langfristiger gefragter Perspektiven eingehend bewerten, die zur Neugestaltung von fünfzehn wichtigen Ländern und der Strategien von Unternehmen, Regierungen und nationalen Ölgesellschaften sowie neuer Akteure auf dem Markt dienen.

Anlässlich der Konferenz findet am Abend des 4. Juni auch das 50. PetroAfricanus-PetroArabian Dinner statt.

Mehr Information: http://www.petro21.com/events/?id=824#826

