Willy Puchners Welt der Farben im ÖBV Atrium

Wien (OTS) - Ab 6. Februar stellt der weitgereiste Künstler Willy Puchner im ÖBV Atrium seine Bilder zum Buch "Willy Puchners Welt der Farben" aus. Mitte Jänner erhielt der in Mistelbach geborene Künstler für die im Residenz-Verlag 2012 erschienene Arbeit den Illustrationspreis der Stadt Wien. Die Vernissage auf Einladung der Österreichischen Beamtenversicherung findet am 5. Februar ab 18 Uhr statt.

Puchners visuelle Tagebücher

Der vielseitige Künstler Puchner wendet für seine einzigartigen "visuellen Tagebücher" Mischtechniken aus Zeichnung, Kalligraphie und Collage an. Seine poetisch dichten Blätter wollen den Ausstellungsbesuchern ermöglichen, "selbst gedanklich auf Reisen zu gehen und den Alltag hinter sich zu lassen", so Puchner. Mit einer für die Ausstellung angefertigten Installation wird Puchner auch den Besonderheiten des ÖBV Atriums Rechnung tragen.

Der Künstler Puchner

Willy Puchner arbeitet als freischaffender Fotograf, Zeichner und Autor in Oberschützen, Wien und auf Reisen. Er veröffentlichte viele Bücher, zeigt seine Bilder in Ausstellungen, publiziert in Zeitschriften, veranstaltet Workshops und Vorträge. Neben seinen Projekten "Zum Abschied - Zur Wiederkehr", "Die Neunzigjährigen" und "Illustriertes Fernweh. Vom Reisen und nach Hause kommen" zählt "Die Sehnsucht der Pinguine" zu seinen bekanntesten Schöpfungen.

Kunstengagement der ÖBV

Die Österreichische Beamtenversicherung fördert bildende Künstlerinnen und Künstler in Form von drei Ausstellungen pro Jahr. Sie würdigt damit arrivierte Künstlerpersönlichkeiten ebenso wie Künstlerinnen und Künstler der mittleren und jüngeren Generation. Im Atrium der ÖBV werden zeitgenössische Werke gezeigt.

ÖBV - Nachhaltigkeit seit 118 Jahren

Seit 118 Jahren achtet die ÖBV als eigenständiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Stabilität, Sicherheit und Servicequalität. Als Solidargemeinschaft, bei der Kunden von Lebens- und Unfallversicherungen Mitglieder und gleichzeitig Eigentümer sind, befindet sich die ÖBV in österreichischer Hand. Die ÖBV ist der private Versicherungspartner für alle Bediensteten des öffentlichen Sektors und berät in sämtlichen Versicherungsfragen, speziell bei Lebens- und Unfallversicherungen.

Fotos zum Dowload für den Druck:

Willy_Puchner.jpg

C Willy Puchner

Schaf.jpg

Aus: Welt der Farben

www.oebv.com/presse

Herzlich willkommen zur Vernissage!

Begrüßung: Mag. Josef Trawöger, Vorstandsvorsitzender der ÖBV

Eröffnung: Willy Puchner

Musik: Duo "Lejtsim"



Ausstellung: 6.2.2013 bis 17.5.2013, Mo-Fr 8-16 Uhr



Datum: 5.2.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

ÖBV Atrium

Grillparzerstraße 14, 1010 Wien



