EANS-Adhoc: Rosenbauer International AG / Günter Kitzmüller - neues Vorstandsmitglied der Rosenbauer International AG (mit Bild)

Vorstand/Personalie

28.01.2013

Generationswechsel im Vorstand abgeschlossen

Der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG hat Mag. Günter Kitzmüller (51) mit Wirkung vom 1. Februar 2013 als neues Vorstandsmitglied ernannt. Der langjährige Vorstand Mag. Robert Kastil, zuständig für die Bereiche Finanzen, Controlling, Investor Relations, Treasury, IT und Risk-Management, wird wie geplant mit Ablauf des Vorstandsvertrages nach 30 Jahren bei Rosenbauer per Ende September 2013 in den Ruhestand treten.

Günter Kitzmüller betreut in den ersten Monaten vorrangig die Integration der neuen slowenischen Konzerngesellschaft Rosenbauer d.o.o. und übernimmt schrittweise die Agenden von Robert Kastil.

Mit Günter Kitzmüller hat Rosenbauer einen erfahrenen Finanzmanager gewonnen. Er war zuletzt als Geschäftsführer und Finanzvorstand beim Fischer Sports Konzern in Ried tätig und für Strategie, Beteiligungsverwaltung, Controlling, Finanz-und Rechnungswesen, Einkauf und Logistik, IT, Personal sowie Recht verantwortlich. Zuvor war Günter Kitzmüller zwischen 1990 und 2008 bei der Trench Austria GmbH in Leonding, ebenfalls als Geschäftsführer, für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling verantwortlich.

"Mit der neuen Vorstandsbestellung von Günter Kitzmüller schließen wir den aktiven Generationswechsel im Hause Rosenbauer ab und stellen die Fortführung einer kontinuierlichen Unternehmensführung sicher", kommentiert Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Alfred Hutterer diese Entscheidung.

