Großinitiative zur Abschaffung der Hundesteuer

Österreichs Hundehalter wehren sich gegen exorbitante Erhöhungen

Wien (OTS) - Die TIERFREUNDE ÖSTERREICH, Österreichs Club für Tierhalter, macht gegen die massiven Erhöhungen der Hundesteuer mobil. Mit einer groß angelegten Initiative will man eine Abschaffung durchsetzen und damit den willkürlichen Erhöhungsexzessen ein Ende bereiten.

Drastische Erhöhungen

Anstoß der Initiative sind die drastischen Erhöhungen der Hundesteuer, die vielerorts ohne jegliche Gegenleistung eingehoben werden. Aktuellstes Beispiel ist die Steiermark, wo Hundehalter ab heuer um bis zu 1100% ! mehr zahlen müssen. Im Ort Gschaid bei Birkfeld zahlte man bisher EUR 5,- im Jahr, ab heuer sind es EUR 60,-! In Wien wurde die Hundesteuer erst letztes Jahr um über 65% erhöht, was wütende Proteste verursachte. Eine Studie der TIERFREUNDE ÖSTERREICH aus dem Jahr 2012 bestätigt diese Entwicklung: In 60% der zwanzig größten Gemeinden Österreichs wurde die Hundesteuer in den letzten Jahren sukzessiv angehoben.

Hundesteuer in nur 4 Ländern weltweit!

Zu Recht fragen sich Hundehalter, welche Gegenleistungen sie für ihr Geld erhalten. Zumal Österreich neben Namibia eines von lediglich vier Ländern weltweit (Deutschland, Schweiz) ist, das noch eine Hundesteuer einhebt. England, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und Dänemark haben die Hundesteuer - ein Relikt aus dem Mittelalter -längst abgeschafft. Aus Deutschland liegt dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sowie dem Deutschen Verfassungsgerichtshof eine Klage gegen die Hundesteuer vor.

Aufruf zur Unterstützung

Hundebesitzer haben die "Schnauze" voll von den Erhöhungen. Die überwiegende Mehrheit wäre jedoch bereit, einen angemessenen Beitrag für artgerechte Rahmenbedingungen - wie z.B. ausreichend Freilaufmöglichkeiten - zu zahlen. Ziel der Initiative ist es daher, in einem ersten Schritt die derzeitige Hundesteuer (Hunde-Abgabe) abzuschaffen. Stattdessen soll eine adäquate und transparente "Hundegebühr" eingeführt werden, die die tatsächlichen Kosten, die Städten und Gemeinden durch Hunde entstehen, trägt. "Wir setzen diesen Schritt, weil Österreichs Hundehalter nicht länger bereit sind, ohne transparente Gegenleistungen immer mehr zu bezahlen", erklärt Dr. Erich Goschler, Vorstandsmitglied der TIERFREUNDE ÖSTERREICH.

Die TIEFREUNDE ÖSTERREICH rechnen mit über 100.000 Unterstützern für die Initiative. Diese können die Petition online unterschreiben:

www.stoppt-die-hundesteuer.at

Die TIERFREUNDE ÖSTERREICH sind Österreichs Club für Haustierhalter. Sie kämpfen in Initiativen & Projekten für die Anliegen von Haustierbesitzern und bieten eine attraktive Servicemitgliedschaft mit umfassenden Leistungen und vielen Vorteilen. www.tierfreunde.org

