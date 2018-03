Ort der Endrunde für "Barkeeper des Jahres" von World Class bekannt gegeben

Singapur (ots/PRNewswire) - WORLD CLASS macht sich auf die Reise, um am Mittelemeer zum gehobenen

Trinkgenuss zu inspirieren

WORLD CLASS, der grösste und glaubwürdigste Mixologie-Wettbewerb der Welt, hat heute bekannt gegeben, dass die globale Endrunde 2013 vom 4. bis 9. Juli 2013 an Bord des Azamara Club Kreuzfahrtschiffs Azamara Journey stattfinden wird. Mit einem Schuss Kreativität, einer Prise Selbstdarstellung und technischen Tricks werden die 50 besten Barkeeper im globalen Finale um den begehrten Titel "Diageo Reserve WORLD CLASS Barkeeper des Jahres" kämpfen.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130128/589479-a )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130128/589479-b )

Nach dem Ablegen in Nizza und Monte Carlo an der französischen Riviera wird die Reise zu einigen der berühmtesten und schicksten Destinationen des Mittelmeeres führen, darunter St. Tropez und Ibiza, bevor mit der katalanischen Hauptstadt Barcelona der Höhepunkt der Reise erreicht wird.

Als Preisrichter des globalen Finales konnten die angesehensten Mixologie-Kenner der Welt gewonnen werden, darunter Legenden wie Dale DeGroff, Salvatore Calabrese, Peter Dorelli, Hidetsugo Ueno und Gary Regan; hinzu kommen Mediengrössen, renommierte Barbesitzer und internationale Bühnen- und Filmstars. Die über 600 Gäste werden gemeinsam die hohe Kunst des Barkeeping feiern, exklusive Einsichten in die Herausforderungen von Cocktailproben bekommen und hochkarätige Abendveranstaltungen, inspirierende Branchengespräche und Debatten erleben.

Rudy Paoli, leitender Direktor bei Diageo Reserve, sagte, "Das globale Finale von WORLD CLASS ist ein richtungsweisendes Ereignis in der Luxusbranche und hat sich zu einer international anerkannten Plattform und wichtigen Auszeichnung im Bereich Mixologie entwickelt. WORLD CLASS hebt die Kunst des Barkeeping auf höhere Ebenen, findet neue Talente und testet die letzten Trends und angesagtesten Trinkerlebnisse für die ganze Welt vor. Angesichts des starken Wachstums von Diageo Reserve in Europa war das Mittelmeer die klare Wahl für das globale Finale von 2013."

"Mit seiner Jungfernfahrt erkennt WORLD CLASS auch die zunehmende Popularität von Luxus-Kreuzfahrten an, die immer mehr zu den gesuchtesten Tickets im Premium-Reisesegment werden", ergänzte Roland Abella, leitender Direktor für globale Reisen & Nahost bei Diageo. "Die Partnerschaft mit Azamara Club Cruises wird den Mitreisenden ein unvergessliches Erlebnis bringen. Das globale Finale wird sich in den exklusivsten Hafenstädten Europas inspirieren lassen und an Bord des Schiffes stilvollste, distinguierte Trinkerlebnisse bieten."

Larry Pimentel, Präsident und CEO von Azamara Club Cruises, sagte, "Unser Team bei Azamara Club Cruises möchte für unsere anspruchsvollen, exklusiven Reisegäste die überzeugendsten und aussergewöhnlichsten 'destinationsimmersiven' Erfahrungen schaffen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit WORLD CLASS und die eleganten Trinkerlebnisse für unsere Gäste an Bord."

Seit dem bescheidenen Beginn in 2009 ist WORLD CLASS zu einer voll ausgewachsen Organisation geworden, die jedes Jahr 15.000 Barkeeper rund um die Welt ausbildet. 2012 rückte die in über 110 Ländern ausgestrahlte WORLD CLASS TV-Show die WORLD CLASS Barkeeper ins Rampenlicht. Das soziale Forum von WORLD CLASS auf Facebook ist ein Kollektiv der weltweit besten Barkeeper, die sich dort treffen und über die neusten Trends austauschen.

Im Rahmen des Jahresprogramms werden WORLD CLASS Barkeeper an der Kollektion edler Spirituosen aus dem Luxusportfolio von Diageo Reserve ausgebildet - KETEL ONE(R) Wodka, CÎROC(R) Wodka, TANQUERAY(R) No.TEN(TM) Gin, DON JULIO(R) Tequila, ZACAPA(R) Rum und JOHNNIE WALKER(R) GOLD LABEL RESERVE(TM) Blended Scotch Whisky, JOHNNIE WALKER(R) PLATINUM LABEL(TM) Blended Scotch Whisky und JOHNNIE WALKER(R) BLUE LABEL(TM) Blended Scotch Whisky.

Folgen Sie dem Wettbewerb auf Facebook auf der Seite' Global WORLD CLASS Finals'

http://www.facebook.com/GlobalWorldClassFinals.

Für weitere Informationen zu Diageo und seinen Mitarbeitern, Marken und Bilanzen besuchen Sie bitte http://www.diageo.com oder kontaktieren Sie:

Joanna Good Neville McCarthy Associates +44(0)207-940-2900 joanna@nevillemccarthy.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130128/589479-a http://photos.prnewswire.com/prnh/20130128/589479-b