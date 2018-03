TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Politiker verzweifelt gesucht", von Peter Nindler

Ausgabe vom 28. Jänner 2013

Innsbruck (OTS) - Gute Kandidaten sind in Tirol derzeit Mangelware. Die Parteienlandschaft splittet sich auf und jede Liste möchte

am liebsten mit bekannten Köpfen schnell punkten. Aber oft bleibt nur die zweite Wahl.

Angesichts der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr ist es kein Wunder, dass potenzielle Landtags- oder Nationalratskandidaten derzeit rar sind. Dass sich die Korruption in allen Ritzen des politischen Systems eingenistet hat, aber von der Justiz endlich einmal hervorgekitzelt wurde, kratzte gehörig am ohnehin angeschlagenen Image der Politik. Die Kombination aus Zersplitterung der Parteienlandschaft und Kandidatensuche wird deshalb zur Herausforderung aller Parteichefs. Auch in Tirol. Weil es in der Vergangenheit schon schwer genug war, einen guten Mix zu finden, der die gesellschaftlichen Herausforderungen abbildet, droht von der Kandidatenauslese für die bevorstehende Landtagswahl Ungemach. Möglicherweise entscheidet künftig die zweite personelle Wahl über das politische Wohl und Weh des Landes.

Lichtgestalten aus der Wirtschaft tun sich die Politik ohnedies nicht mehr an, schließlich wollen sie ihren Ruf am politischen Parkett nicht verlieren. Man kann zu den Vorfeldorganisationen von ÖVP, SPÖ, FPÖ oder Grünen stehen, wie man will: Ihre späteren Politiker durchliefen von den Jugendorganisationen über die Hochschülerschaft oder die Interessenvertretungen eine harte Funktionärsschulung. In politischen Funktionen - ob auf Gemeinde, Landes- oder Bundesebene - wussten sie danach zumindest, wovon sie reden. Natürlich haben sie als Politiker selbst dazu beigetragen, dass das Funktionärssystem zusehends verkrustete, weil die Alten als Sesselkleber die Jungen blockiert haben. Die Qualität der Politik war trotzdem eine andere.

Eine Partei ist schnell gegründet. Die einen rufen Transparenz, Wahrheit und Fairness aus, die anderen wollen mehr Sachlichkeit und die dritten fühlen sich schlichtweg in ihrer eigenen Partei übergangen und spalten sich ab. Alle Parteien gieren jetzt nach bekannten Köpfen, um rasch zu punkten und inhaltliche Defizite zu übertünchen. Doch weder gibt es die politikwilligen Superkandidaten en masse noch jene, denen man es zutraut, im Landtag eine gute Figur zu machen. Wie bei den Wählern fischen jetzt zu viele im selben Kandidatenteich. Doch dort schwimmen nur wenige richtig fette Karpfen.

Was bleibt, ist einerseits die Auftaufunktion von bereits ausrangierten Politikern oder eben die zweite oder dritte Wahl bei den Neo-Abgeordneten. Und der Wähler hat dann im wahrsten Sinne des Wortes an der Wahlurne die Qual der Wahl.

