"Kleine Zeitung" Kommentar: "Endlich werden Eltern in die Beratung gezwungen" (Von Carina Kerschbaumer)

Ausgabe vom 28.01.2013

Graz (OTS/Vorausmeldung) - Ob Scheidungskinder ab kommendem

Freitag weniger leiden werden? Ob Väter schneller und besser zu ihrem Recht kommen, die Obsorge für ihre Kinder wahrnehmen zu können? Ob Mütter fürchten müssen, dass ab diesem Freitag, ab dem das neue Familienrechtspaket mit der neuen Obsorgeregelung in Kraft tritt, die gemeinsame Obsorge nach der Trennung als Kampfmittel eingesetzt wird? Und ihnen damit künftig vom Ex-Partner das Leben schwer gemacht wird? All diese Fragen können zunächst mit Ja, aber ebenso mit Nein beantwortet werden. Denn was ist schon auf dem Schlachtfeld streitender, verletzter Eltern vorhersehbar.

Zumindest aber bei der ersten Frage, ob das Leid der Kinder verringert werden könnte, ist die Wahrscheinlichkeit eine hohe, dass diese Hoffnungen und Erwartungen ein wenig erfüllt werden. Denn erstmals in der Geschichte des Familienrechts wird es selbst bei der einvernehmlichen Scheidung zur Voraussetzung, dass beide Elternteile sich zuvor einer Beratung über die möglichen Folgen der Trennung für die Psyche des Kindes unterziehen. Keine Scheidung ohne vorangegangene Beratung.

Da werden sich alle Eltern also anhören müssen, wie Loyalitätskonflikte zwischen Mutter und Vater ein Kind zerreißen können. Sie werden sich anhören müssen, wie quälend ein Kind eine Trennung empfinden kann und dass es sich oft selbst die Schuld gibt. oder welche Wunden entstehen, wenn Kinder von Eltern als Verbündete missbraucht werden, welche Verlustängste in solchen Phasen entstehen und wie wichtig es deshalb ist, dass Kinder angstfrei zwischen den Eltern hin und her pendeln können.

Dieser erstmalige Beratungszwang auf Eltern ist somit auch eine der wichtigsten Reformmaßnahmen des neuen Familienrechtspaketes. Da sind auch Hurrarufe für die beiden Ministerinnen Heinisch-Hosek und Beatrix Karl, die das Paket verhandelten, zulässig. Weil bei strittigen Trennungen friedensstiftende Maßnahmen meist erfolgsversprechender sind als die Wucht des Staates. Sofern die Qualität solcher Beratungen stimmt und sie nicht zu einem 50-Minuten-Bürokratieakt verkommen.

Über die neue gemeinsame Obsorge auch gegen den Willen eines Elternteils sind Hurrarufe allerdings verfrüht. Zumal nicht einmal Familienrichter abschätzen können, wie die neue 6-Monate-Frist der "elterlichen Verantwortung" mit der Obsorge beider Eltern, die bei einer Trennung im Streitfall angeordnet werden kann, praktizierbar sein wird. Stolpersteine wird es da noch viele geben. ****

