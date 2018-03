Neues Volksblatt: "Sauberfrau?" von Markus EBERT

Ausgabe vom 28. Jänner 2012

Linz (OTS) - Indirekt hat die Salzburger SPÖ-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller die blaue Karte gezückt. Denn wenn sie eine ÖVP mit Wilfried Haslauer als Koalitionspartner ausschließt, die SPÖ nach dem 5. Mai aber trotzdem vorne wäre, müsste sie sich die FPÖ anlachen. Man darf schon gespannt sein, wen die Bundes-SPÖ zum roten Wahlkampfauftakt nach Salzburg schickt, wenn ein blaues Gespenst allgegenwärtig ist. Schließlich will die Faymann-SPÖ ja mit den Freiheitlichen nicht anstreifen. Anzunehmen ist aber ohnehin, dass der rote Wahlkampf in Salzburg ziemlich ohne Unterstützung der Bundespartei angelegt sein wird. Schließlich hat sich Burgstaller bei den Genossen in Wien nicht gerade beliebt gemacht - siehe abweichende Position zum Bundesheer oder zu den Studiengebühren. Umgekehrt: Warum sollte sich Kanzler Faymann ausgerechnet für die zockenden Genossen in Salzburg auf die Schienen werfen, wenn man doch im Hinblick auf die Nationalratswahl den Nimbus der Gerechtigkeitspartei pflegt. Burgstallers Strategie läuft wohl eher darauf hinaus, sich als "echte Salzburgerin" zu gerieren. Warum sonst sollte sie der ÖVP vorwerfen, das Land im Stich zu lassen? Geradezu lächerlich ist der Vorwurf, dass die Volkspartei Neuwahlen wollte: Wann sonst als in einer solchen Situation müssen die Karten neu gemischt werden - noch dazu, wo Burgstaller die Schuld für die Finanzaffäre überall, nur nicht bei sich sieht.

