Grüne schockiert über Brandanschlag auf Asylwerberheim in Vorarlberg

Walser fordert entschlossene Reaktion von Politik und Exekutive

Wien (OTS) - "Wer eine Flasche mit brennendem Inhalt gegen eine Hauswand wirft, nimmt den Tod der in diesem Haus wohnenden 23 Menschen billigend in Kauf", reagiert der Vorarlberger Nationalratsabgeordnete der Grünen, Harald Walser, schockiert über den Sonntagnacht verübten Brandanschlag in Batschuns in Vorarlberg. "Dieser hinterhältige und feige Brandanschlag sollte uns alle nachdenklich stimmen, wie es um das gesellschaftliche Klima bestellt ist", verweist Walser auf eine ganze Reihe weiterer neonazistischer und ausländerfeindlicher Provokationen und Übergriffe in Vorarlberg.

Walser fordert ein konsequentes Vorgehen der Exekutive in all diesen Fällen. "Immerhin hat die Justiz in Vorarlberg in den letzten Monaten gezeigt, dass sie gewillt ist, neonazistische und ausländerfeindliche Übergriffe konsequent zu verfolgen." Der Grüne Nationalrat erinnert daran, dass fast auf den Tag genau vor 20 Jahren beim "Lichtermeer" nahezu 300.000 Menschen am Wiener Heldenplatz mit Kerzen und Laternen in der Hand gegen den aufkeimenden Rassismus in Österreich und die zunehmende Ausländerfeindlichkeit demonstriert haben. "Jetzt ist es wieder soweit. Wir müssen ein Zeichen setzen und jene, die mit Ausländerfeindlichkeit Politik machen wollen und für ein Klima des Hasses verantwortlich sind, dorthin verweisen, wo sie hingehören: ins Abseits!"

