BZÖ-Wahlauftakt/Neujahrstreffen III: Bucher: Rot-schwarze Berufseuropäer vergessen auf Österreich

BZÖ kämpft gegen Wasser-Privatisierung

Velden (OTS) - Heftige Kritik übte Bucher in weiteren Verlauf seiner Rede beim BZÖ-Neujahrsempfang in Velden an der EU-Politik der rot-schwarzen Bundesregierung. "Gerechtigkeit bei der SPÖ besteht darin, dass man das Geld nach Griechenland überweist, das nicht die Bevölkerung, sondern nur die Banken bekommen. Die bezahlten Berufseuropäer haben nicht erkannt, dass sie nur den Bankern helfen. Das BZÖ fordert, dass mit dem europäischen Geldkarussell Schluss gemacht werden muss. Die Banken müssen zerschlagen werden, in Geschäfts- und Spekulationsbanken. Wir wollen die kleinen und mittleren Unternehmen unterstützen, die auf der Seite der Mitarbeiter stehen. Daher muss die kleinstrukturierte Wirtschaft gefördert und ihr eine Perspektive gegeben werden." Die Österreicher würden mit Steuer- und Gebührenerhöhungen sowie mit den hohen Preisen für Lebensmittel und Treibstoffe für die Schuldenstaaten zahlen. Nur das BZÖ Fair-Tax Steuermodell könne die Bürger entlasten.

Die EU sei am falschen Weg Richtung UdSSR. "Wir wollen eine Europäische Union mit Wachstum und Beschäftigung. Wir müssen auch die Völkerwanderung von den ärmeren in die vermeintlich reicheren Länder verhindern. Daher brauchen wird eine gemeinsame Sicherheitspolitik in Europa."

Bucher zeigte sich empört über die EU-Pläne, die Wasserversorgung zu privatisieren. "Mit dem BZÖ wird es das zu keinem Zeitpunkt geben. Das Wasser bleibt in den Händen der Österreicher. Die ÖVP hat der Wasserprivatisierung zugestimmt und ist auch bei der EU-Finanzpolitik in ihrer Europahörigkeit so verbohrt, dass sie auf die Menschen in Österreich vergisst. Die Vergemeinschaftung der Schulden Europas ist ein Hirngespinst. Wir werden dafür kämpfen, dass das, was unsere Eltern und Großeltern erwirtschaftet haben, nicht am Brüsseler Altar geopfert wird. Denn die verbohrten rot-schwarzen Berufseuropäer wollen einen Zentralstaat errichten. Aber wir können die Missstände der südeuropäischen Länder nicht dauerhaft finanzieren, wir brauchen das Geld in Österreich - etwa für unsere Familien."

"SPÖ und ÖVP sind auch dafür verantwortlich, dass Österreich bei der Pflege, den Pensionen und im Bildungs- sowie Pensionsbereich, nicht auf die Zukunft vorbereitet ist. Stattdessen haben sie die Parteienförderung und die Politikergehälter erhöht. Das BZÖ wird von den Regierungsparteien, aber auch von der FPÖ - die längst Systempartei ist - geächtet, weil wir da nicht mitmachen, sondern auf der Seite der Bürger und des Landes stehen", sagte der BZÖ-Chef.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ