FP-Gudenus: Wiener FPÖ erstattet Anzeige gegen Asylbetrüger Sezgin M.!

Jeder Asylbetrüger schadet ehrlichem Asylsuchenden

Wien (OTS/fpd) - Wie kann es sein, das ein offensichtlicher Asylbetrüger, der seit fünf Jahren in Wien Ottakring als U-Boot lebt, immer wieder mit den Behörden zu tun hat, nun sogar in der Tageszeitung "Die Presse" große Interviews geben kann und der Rechtsstaat dabei völlig auf der Strecke bleibt. Vor diesem Hintergrund wird die Wiener FPÖ eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermitteln, da es sich hier auch um einen Fall handle, den es sicher tausendfach in Österreich gebe, ohne dass die Behörden entsprechend einschreiten, stellt heute der Klubobmann der FPÖ-Wien und stellvertretende Bundesobmann Mag. Johann Gudenus fest.

Im Konkreten handle es sich um die Person Sezgin M., der bei seinem Asylantrag vor fünf Jahren angegeben habe, ein verfolgter Kurde in der Türkei zu sein. Heute stellte Sezgin M. fest, dass dies eine Lüge gewesen sei. Er sei ein türkischer Wirtschaftsflüchtling, der vom Wohlstand in Österreich profitieren wolle. Hier liege also, wie bei so vielen kein Verfolgungsgrund vor. Das darf sich der Staat nicht gefallen lassen, kritisiert Gudenus.

Jeder Asylbetrüger schadet einem ehrlich Asylsuchenden. Dem Problem müsse daher mittels zumindest temporärer Wiederherstellung der österreichischen Grenzkontrollen begegnet werden. Schutzbedürftige sollen auch Schutz erhalten, gegen Asylbetrüger und Schlepperbanden müsste aber durch ein strengeres Asylgesetz vorgegangen werden, fordert Gudenus. (Schluss) hn

