Rudas zu ORF-"Pressestunde": Liebestoller Strache hascht mit plumper Anti-EU-Agitation nach Aufmerksamkeit

Kindesweglegung bei Rumpold, Scheuch, Koloini und Co. -Freiheitlicher Anti-EU-Kurs entbehrt jeglicher sachpolitischer Vernunft

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas hat sich heute, Sonntag, einmal mehr die Regierungsunfähigkeit des "liebestollen" FPÖ-Obmanns Strache bewiesen. Dessen Auftritt in der ORF-"Pressestunde" habe gezeigt: "Straches Agitation gegen das europäische Gemeinschaftsprojekt entbehrt jeglicher Vernunft", betonte Rudas im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. Der "freiheitliche Liebestaumel führt offenbar dazu, dass die FPÖ ihre Augen vor den gesellschafts- und arbeitsmarktpolitischen Implikationen eines EU-Austritts verschließt". Weiters kritisiert die SPÖ-Bundesgeschäftsführerin "die Kindesweglegung, wenn es um Korruptionsaffären rund um Rumpold, Scheuch, Meischberger Koloini und andere Akteure in der FPÖ geht - anstatt in den eigenen Reihen endlich aufzuräumen, zur Aufklärung beizutragen und damit wirklich Verantwortung zu übernehmen. Hier ist Strache regelrecht blind vor Liebe". ****

Straches Anti-EU-Argumentation setze ausschließlich auf ein "demagogisches Moment, das sich der Verunsicherung vieler Menschen -etwa was Jobchancen und konkrete Lebensperspektiven anbelangt -bedient". Denn: Eine halbe Million Arbeitsplätze hänge eng mit der EU bzw. der Eurozone zusammen. Ein großer Teil der österreichischen Exporte gehe schließlich in andere EU-Länder. "Ein Austritt aus der EU wäre für Österreich fatal und ist daher keine Option. Den europäischen Frieden auf diese Art und Weise gefährden zu wollen, erinnert an den Brandstifter, der nach der Feuerwehr ruft."

Dass Strache wieder auf freiheitliche "Kernthemen" setze - nämlich "plumpe Anti-EU-Phrasen und Hetzparolen gegen Asylwerber" - sei wohl auf den Liebesentzug der Wähler zurückzuführen. Überdies wurde wieder einmal deutlich, dass Strache, insbesondere in den wichtigen Bereichen der Wirtschafts- sowie Europapolitik, keine Ahnung habe:

Wenn der FPÖ-Chef über 'Reformen' redet, bekommt man eine Gänsehaut; vor allem wenn man sich an das misslungene schwarz-blaue Experiment erinnert", kommentiert Rudas. (Schluss) mo/mis

